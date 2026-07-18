Nhóm nhạc Uprize công bố tổ chức concert tại miền Bắc

Tiếp nối hiệu ứng từ album " Thăng" và MV chủ đề cùng tên, nhóm nhạc Uprize vừa tổ chức buổi Fan meeting (gặp gỡ người hâm mộ) đầu tiên mang tên " FM127.01Mhz" tại Nhà Thi đấu Tân Bình (TPHCM).

Nhóm nhạc Uprize công bố tổ chức concert trong năm 2026

Bước ra từ chương trình thực tế âm nhạc Tân binh toàn năng (Show It All) năm 2025, Uprize gồm 7 thành viên: Cường Bạch (Bex), Phúc Nguyên (PN), Lâm Anh (Lavm), Đức Duy (O.D), Minh Quân (Wonbi), Duy Lân (Dylan) và Long Hoàng (Leon). Nhóm định hướng phát triển theo mô hình đào tạo nghệ sĩ chuyên nghiệp tương tự hệ thống K-Pop, được dàn huấn luyện viên Hàn Quốc hỗ trợ về chuyên môn, kỹ năng biểu diễn, tư duy làm nghề.

Ở sân khấu Fan meeting, nhóm mang đến màn trình diễn live hoàn chỉnh cho các ca khúc nằm trong album đầu tay Thăng. Uprize trình diễn các ca khúc trong album đầu tay với phần hát trực tiếp kết hợp vũ đạo đồng đều.

Nhóm nhạc Uprize

Bên cạnh các tiết mục âm nhạc, 7 chàng trai cũng dành thời gian chia sẻ về quá trình thực hiện album ra mắt, giải mã những ẩn ý nghệ thuật trong MV, chia sẻ sâu hơn về thông điệp mà nhóm muốn truyền tải thông qua album lần này.

Tại sự kiện, nhóm Uprize khiến khán giả bất ngờ khi công bố sẽ chính thức tổ chức concert tại miền Bắc ngay trong năm 2026.

TIỂU TÂN