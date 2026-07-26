Vương Anh Tú, 14 Casper dừng bước tại Anh trai vượt ngàn chông gai

Tập 4 chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" vừa lên sóng tối 25-7 với cuộc tranh tài của 4 nhà Vinh Quy Bái Tổ, Điện Ảnh, Soạn Nhạc và Hoa Lửa mang đến những màn trình diễn bùng nổ cảm xúc.

Mở màn đêm thi là nhà Vinh Quy Bái Tổ gồm Jun Phạm, Thanh Duy, Mew Amazing với bản remake (làm lại) ấn tượng ca khúc Lý ngựa ô.

Tiết mục lấy cảm hứng từ dân ca Huế, tục rước dâu xưa, khắc họa chí khí nam nhi với điểm nhấn là màn võ thuật, múa đao ấn tượng của Jun Phạm.

Tiết mục của Nhà Vinh Quy Bái Tổ

Ở tiết mục thứ hai, Nhà Điện Ảnh gồm Neko Lê, Nguyễn Văn Chung, Tùng Mint, Phùng Minh Cương lựa chọn ca khúc Anh sẽ đến cùng cơn mưa.

Ca khúc được lấy cảm hứng từ một bộ phim kể về một gia đình mất đi người mẹ. Vì muốn vỗ về đứa con luôn khao khát gặp lại mẹ, người cha đã nói dối rằng hãy đợi đến mùa mưa mẹ sẽ trở về.

Tiết mục của Nhà Điện Ảnh

Nhà Soạn Nhạc gồm Hoàng Tôn, Thỏ (Da LAB), OSAD, Hồ Đông Quan, Hà An Huy trình diễn ca khúc Nợ em cả bầu trời với phần dàn dựng công phu, mãn nhãn cả phần nghe lẫn phần nhìn.

Khép lại bảng đấu là không khí bùng nổ từ Nhà Hoa Lửa gồm Hoàng Dũng, Thơm (Da LAB), Hoàng Rob, Vương Anh Tú, Cheng qua ca khúc Let Me Go.

Nhà Soạn Nhạc trình diễn

Nhà Hoa Lửa trình diễn

Công diễn 1 khép lại, 2 anh tài đầu tiên phải chia tay chương trình là 14 Casper và Vương Anh Tú.

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TIỂU TÂN