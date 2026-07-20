Cuộc thi "Chuông vàng Vọng cổ 2026" - Tiếp tục gìn giữ và lan tỏa nghệ thuật cải lương

Chiều 20-7, Đài Phát thanh và truyền hình TPHCM (HTV) chính thức công bố Cuộc thi Chuông vàng Vọng cổ lần thứ 21 - năm 2026, đánh dấu chặng đường hơn hai thập niên không ngừng gìn giữ, phát huy và lan tỏa giá trị của nghệ thuật cải lương đến đông đảo công chúng.

32 thí sinh thi tài trong vòng Tuyển chọn, giới thiệu bản thân tại lễ công bố Cuộc thi "Chuông vàng Vọng cổ lần thứ 21 - năm 2026". Ảnh: THÚY BÌNH

Đến tham dự chương trình có các đồng chí: Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, cùng các nghệ sĩ sân khấu cải lương và 32 thí sinh thi tài trong vòng Tuyển chọn cuộc thi Chuông vàng Vọng cổ lần thứ 21.

Cuộc thi Chuông vàng Vọng cổ được Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM tổ chức thực hiện từ năm 2006 đến nay, nhằm tôn vinh nghệ thuật đờn ca tài tử và nghệ thuật sân khấu cải lương. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam 16-35 tuổi, yêu thích nghệ thuật cải lương. Từ cuộc thi này, nhiều nghệ sĩ đã trưởng thành, tiếp tục cống hiến cho các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp và trở thành những gương mặt được công chúng yêu mến.

Ban tổ chức cuộc thi "Chuông vàng Vọng cổ lần thứ 21 - năm 2026" chia sẻ thông tin về những điểm mới của cuộc thi năm nay. Ảnh: THÚY BÌNH

Năm nay, với chủ đề Nơi truyền lửa đam mê, Chuông vàng Vọng cổ chính thức khởi động từ tháng 5-2026, với sự tham gia của hơn 200 thí sinh. Sau vòng Sơ tuyển, có 32 thí sinh được chọn vào vòng Tuyển chọn. Tại cuộc thi năm nay, 3 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi Bông lúa vàng năm 2025 được đặc cách tham gia vòng Tuyển chọn cuộc thi Chuông vàng Vọng cổ lần thứ 21.

Vòng Tuyển chọn được ghi hình trong hai ngày 21, 22-7 và được phát sóng vào các tối Chủ nhật trong tháng 8-2026. Ngày 30-8-2026, BTC tổ chức sẽ thực hiện chương trình Gala Chuông vàng Vọng cổ 2026 để quảng bá và lan tỏa cuộc thi.

Ban giám khảo vòng Tuyển chọn gồm NSND Hồ Ngọc Trinh, NSƯT Võ Minh Lâm và NSƯT Ngọc Đợi (từ phải qua trái) biểu diễn bài tân cổ "Rạng ngời Thành phố Hồ Chí Minh". Ảnh: THÚY BÌNH

9 thí sinh xuất sắc nhất ở vòng Tuyển chọn sẽ cùng tranh tài ở các vòng Chung kết và Chung kết xếp hạng, diễn ra trong tháng 9-2026. Các thí sinh sẽ lần lượt thể hiện tài năng qua các phần thi: trình bày tiết mục tự chọn; thi 1 bài ca vọng cổ 4 câu, nội dung ca ngợi quê hương của chính thí sinh dự thi; thi diễn một trích đoạn cải lương xã hội do BTC quy định.

Riêng vòng Chung kết xếp hạng, thí sinh sẽ ca, diễn một trích đoạn cải lương cổ trang, có sự hỗ trợ của các nghệ sĩ chuyên nghiệp, được dàn dựng hoành tráng và ca một bài vọng cổ mới.

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, các nghệ sĩ và thí sinh tham gia vòng Tuyển chọn cuộc thi Chuông vàng Vọng cổ lần thứ 21 năm 2026. Ảnh: THÚY BÌNH

Cuộc thi năm nay còn có hoạt động Nhật ký trưởng thành, tạo điều kiện cho các thí sinh cùng tham gia trải nghiệm nhằm mở rộng vốn sống, bồi đắp cảm xúc, nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia vì cộng đồng.

Ban Giám khảo vòng Tuyển chọn cũng là Ban huấn luyện của 9 thí sinh tranh tài trong vòng chung kết gồm có: NSND Hồ Ngọc Trinh, NSƯT Võ Minh Lâm, NSƯT Ngọc Đợi và giám khảo khách mời NSƯT Kim Tử Long. Ban Giám khảo vòng Chung kết có NSND Phượng Loan, NSND Trọng Phúc và 4 giám khảo khách mời, gồm: Nhạc sĩ Kiều Tấn, NSND Hữu Quốc, NSND Quế Trân, NSƯT Kim Phương.

Cơ cấu giải thưởng Chuông vàng Vọng cổ lần thứ 21, gồm: Giải Chuông Vàng 150.000.000 đồng; Giải Chuông Bạc: 80.000.000 đồng; Giải Chuông Đồng: 50.000.000 đồng; 2 giải Tư: 20.000.000 đồng/giải; 4 giải Khuyến khích: 15.000.000 đồng/giải… Ngoài ra BTC cũng trao các giải: Giải Thí sinh được yêu thích nhất tại mỗi vòng Chung kết 1, 2, 3 do khán giả bình chọn, Giải Thí sinh được yêu thích nhất tại đêm Chung kết xếp hạng, Giải thí sinh do Hội đồng Báo chí bình chọn; Giải thí sinh có hoạt động lan tỏa trách nhiệm vì cộng đồng…

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