Bệnh viện Tâm Anh và Bệnh viện Nhân dân 115 ký hợp tác toàn diện về y tế công - tư

Ngày 10-10, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM và Bệnh viện Nhân dân 115 ký kết hợp tác toàn diện về khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, đặc biệt là các thế mạnh trong cấp cứu và điều trị đột quỵ công nghệ cao.

Lễ ký kết có sự chứng kiến của PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM (áo trắng đứng giữa), PGS.TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cùng lãnh đạo hai Bệnh viện

Sự kiện được đánh giá là bước đi tiên phong cho ngành y tế TPHCM trong việc hiện thực hóa Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 282 của Chính phủ về tăng cường hợp tác công - tư trong y tế, phát huy thế mạnh các bên để phục vụ nhân dân và nâng cao năng lực nghiên cứu đột phá trong khoa học, công nghệ.

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, nhận định: “Đây là lần đầu tiên, một bệnh viện công lớn của Thành phố - Bệnh viện Nhân dân 115 - ký kết hợp tác toàn diện với một bệnh viện tư nhân quy mô lớn như Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Sự hợp tác này thể hiện tinh thần cùng đồng hành vì người bệnh, hướng đến mục tiêu cuối cùng là người dân được hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao hơn”. Ông cũng bày tỏ hy vọng hai bên sẽ sớm mang lại những công trình, sản phẩm khoa học có tầm ảnh hưởng trong khu vực, góp phần thực hiện các mục tiêu đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển y tế Thành phố theo tinh thần Nghị quyết 57.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết, việc ký kết hợp tác toàn diện với Bệnh viện Nhân dân 115 mang ý nghĩa đặc biệt khi hiện thực hóa chủ trương của các Nghị quyết, Nghị định liên quan, đặc biệt là Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ về hợp tác công - tư trong đổi mới sáng tạo và phát triển y tế. Hai bên sẽ cùng triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học đạt chuẩn quốc tế, tận dụng lợi thế chuyên môn, thiết bị hiện đại và nguồn bệnh đa dạng. Trên nền tảng đó, hai bệnh viện xây dựng sáng kiến hợp tác toàn diện về khám chữa bệnh, đào tạo, chuyển đổi số và tối ưu nguồn lực để tạo thành “Mạng lưới chăm sóc sức khỏe nhân dân Tâm Anh - 115 TPHCM”.

ThS.BS.CKII Trần Văn Sóng, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115, khẳng định đây là dấu mốc quan trọng. “Chúng tôi tin tưởng mô hình này sẽ tạo nên giá trị mới cho hệ thống y tế Thành phố - cùng chia sẻ chuyên môn, nhân lực và thiết bị để phục vụ người dân tốt hơn, đặc biệt Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đầu tư máy móc rất hiện đại. Cả hai bệnh viện chung tay hướng đến mục tiêu xây dựng TPHCM thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực ASEAN”.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM phát biểu trong buổi lễ ký kết. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo ký kết, Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sẽ phối hợp toàn diện trong cấp cứu và điều trị cho người bệnh, đặc biệt trong lĩnh vực đột quỵ khi 2 bệnh viện đều có thế mạnh về đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giỏi và có thêm sự hỗ trợ của những thiết bị máy móc hiện đại hàng đầu trên thế giới của Tâm Anh để từ đó kịp thời cấp cứu, điều trị nội khoa, phẫu thuật bằng robot cho người bệnh, bất kể nhập viện ở Tâm Anh hay Nhân dân 115.

Song song đó, hai bên sẽ hợp tác trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ thuật mới, thử nghiệm lâm sàng, vắc xin phòng bệnh. Trong giai đoạn tiếp theo sẽ đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số toàn diện và phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong y tế trên cơ sở kinh nghiệm sâu rộng và số lượng dữ liệu khám chữa bệnh rất lớn từ 2 bệnh viện.

Lãnh đạo Sở Y tế và Bệnh viện Nhân dân 115 tham quan phòng phẫu thuật robot thần kinh-cột sống hiện đại của Bệnh viện Tâm Anh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM

Bệnh viện Nhân dân 115 - bệnh viện đa khoa hạng I, tuyến cuối của Thành phố - là trung tâm hàng đầu trong điều trị đột quỵ, can thiệp tim mạch, ngoại thần kinh và hồi sức tích cực. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận hơn 350 ca cấp cứu, trong đó có khoảng 50 ca đột quỵ mới. Trung bình, mỗi năm bệnh viện tiếp nhận khoảng 17.000 ca đột quỵ, đồng thời hỗ trợ thành lập hơn 100 đơn vị đột quỵ trên toàn quốc. Bệnh viện cũng là một trong số ít cơ sở y tế can thiệp mạch máu thần kinh và kỹ thuật đặt stent chuyển dòng điều trị xuất huyết não.

Trong khi đó, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là bệnh viện chuyên sâu tư nhân duy nhất tại TPHCM và dẫn đầu cả nước về công nghệ và kỹ thuật hiện đại. Bệnh viện đầu tư các “siêu máy” CT, MRI và robot phẫu thuật, nổi bật là Robot Modus V Synaptive, chuyên phẫu thuật thần kinh - sọ não - cột sống, đột quỵ, u não, dị dạng mạch máu não, u tủy, thoát vị đĩa đệm, trượt đốt sống… Đây là robot duy nhất tại Việt Nam, hiện đại và hiếm có, hiện chỉ có 14 quốc gia trên thế giới sở hữu. Tâm Anh còn sở hữu các “siêu máy” như CT Somatom Force VB30 hơn 100.000 lát cắt, CT 1975 lát cắt Revolution Apex Elite, MRI 3 Tesla SIGNA™ Hero, hệ thống chụp mạch can thiệp số hóa xóa nền (DSA)… giúp gia tăng độ chính xác và an toàn ở mức cao tối đa khi sử dụng trong chẩn đoán và hỗ trợ điều trị đa dạng bệnh lý nguy hiểm, nhất là đột quỵ, bệnh thần kinh, tim mạch…

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh triển khai cấp cứu đột quỵ công nghệ cao, trong đó nổi bật là phẫu thuật thức tỉnh bằng robot AI duy nhất tại Việt Nam. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bệnh viện Tâm Anh cũng đã thành lập trung tâm cấp cứu đột quỵ chuyên sâu tại 2 bệnh viện và 1 trung tâm khám chữa bệnh trong ngày. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh với lợi thế trung tâm thành phố, quy tụ đội ngũ chuyên gia đầu ngành, bác sĩ giỏi ở nhiều lĩnh vực, hệ thống trang thiết bị máy móc rất hiện đại, Tâm Anh cũng là điểm sáng trong mạng lưới Trạm Cấp cứu vệ tinh 115, đặc biệt là cấp cứu ngoại viện các ca đột quỵ, nhồi máu cơ tim, ngừng tim.

Cận cảnh ca mổ tỉnh lấy khối máu tụ cho bệnh nhân đột quỵ bằng Robot Modus V Synaptive tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM

Bên cạnh các hợp tác về lâm sàng khám chữa bệnh, Trung tâm nghiên cứu khoa học của Bệnh viện Nhân dân 115 và Viện Nghiên cứu Tâm Anh hướng đến xây dựng các đề tài và triển khai các nghiên cứu lớn về cỡ mẫu và tính đột phá trong khoa học trong thời gian tới. Hợp tác còn giảm tải cho hệ thống công, tăng khả năng đáp ứng nhu cầu điều trị và thu hút bệnh nhân quốc tế, góp phần thúc đẩy du lịch y tế và kinh tế y tế.

PHƯỢNG THY