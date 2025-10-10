TPHCM: Nhiều giải pháp ưu tiên hỗ trợ chuyển đổi số sản xuất

Bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cùng các sở, ngành liên quan trực tiếp giải đáp cho doanh nghiệp

Hội nghị có sự tham dự của hơn 200 đại biểu từ các sở, ban ngành, doanh nghiệp công nghệ cùng nhiều cơ quan báo chí. Bà Cao Phi Vân, Phó Giám đốc ITPC cho biết, Ban tổ chức đã tiếp nhận và giải đáp hơn 40 câu hỏi, kiến nghị từ doanh nghiệp, tập trung vào những vấn đề then chốt trong hoạt động nghiên cứu, đổi mới và ứng dụng công nghệ tại TPHCM.

Theo bà Cao Phi Vân, các doanh nghiệp công nghệ nêu nhiều vướng mắc gắn liền với thực tiễn sản xuất – kinh doanh. Nhóm vấn đề nổi bật là nhu cầu được ưu tiên hỗ trợ đầu tư vào các giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, từ quản trị điều hành, quản lý chuỗi cung ứng cho tới tự động hóa và khai thác dữ liệu lớn. Doanh nghiệp đề nghị thành phố lựa chọn, định hướng công nghệ phù hợp, ưu tiên giải pháp có khả năng thương mại hóa cao và áp dụng thực tiễn trong các ngành chủ lực.

Hơn 200 đại biểu tham gia Hội nghị đối thoại doanh nghiệp và chính quyền TPHCM lần thứ 265

Ngoài ra, doanh nghiệp còn quan tâm tới cơ chế sandbox cho phép thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ mới trong môi trường linh hoạt; chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp khoa học công nghệ; cơ chế định giá tài sản số và trí tuệ để tiếp cận vốn; cùng thủ tục chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao. Một số ý kiến cũng đề nghị nâng cao năng lực cán bộ thực thi, đặc biệt là trong lĩnh vực thuế, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cùng các sở, ngành liên quan trực tiếp giải đáp, làm rõ quy định pháp lý và hướng dẫn thủ tục cụ thể. Nhiều nội dung được tháo gỡ ngay tại chỗ, trong đó có việc ưu tiên các gói hỗ trợ tài chính, tín dụng cho dự án chuyển đổi số sản xuất. Thành phố cũng thông tin về định hướng phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trong đó nhấn mạnh cơ chế phối hợp “chính quyền – doanh nghiệp – viện trường”, cùng kế hoạch hình thành các trung tâm thử nghiệm, nghiên cứu, sản xuất công nghệ cao.

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ thắc mắc về chính sách hỗ trợ của TPHCM cho chuyển đổi công nghệ sản xuất

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ khuyến khích doanh nghiệp chủ động gửi sáng kiến, hiến kế thông qua cổng trực tuyến phản ánh, kiến nghị hoặc trực tiếp tới cơ quan chuyên môn để được xem xét, hỗ trợ kịp thời.

Hội nghị lần này tiếp tục khẳng định cơ chế đối thoại là kênh kết nối hiệu quả giữa chính quyền và doanh nghiệp. Với hơn 40 câu hỏi được phản hồi cụ thể, nhiều vướng mắc được giải quyết ngay tại hội nghị, tạo niềm tin và sự đồng thuận cao.

Trong thời gian tới, ITPC và Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, tập trung ưu tiên chọn lọc các giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng TPHCM trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.

ÁI VÂN