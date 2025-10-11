"Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TPHCM là “xương sống” của nền kinh tế tư nhân" - đó là khẳng định của ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TPHCM.

Ngày 11-10, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 21 năm ngày doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 - 13-10-2025), 18 năm thành lập Hiệp hội DNNVV TPHCM.

Hiệp hội DNNVV TPHCM khen thưởng các doanh nghiệp đóng góp xuất sắc vào hoạt động của hội trong năm qua. Ảnh: QUANG VŨ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch Hiệp hội DNNVV TPHCM cho biết, năm 2025 đánh dấu bước ngoặt đặc biệt: TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu hợp nhất thành TPHCM.

Cùng với đó, Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị khẳng định phát triển kinh tế tư nhân thành một động lực quan trọng của nền kinh tế đất nước.

Trong bối cảnh đó, Hiệp hội DNNVV TPHCM mới ra đời với sứ mệnh: Là cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền; là mái nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

TPHCM trước đây có hơn 500 ngàn doanh nghiệp đăng ký, trong đó có hơn 300 ngàn doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp hơn 320 ngàn tỷ đồng ngân sách, tạo việc làm cho hơn 3 triệu lao động.

Bình Dương trước đây có trên 65 ngàn doanh nghiệp đăng ký, hơn 45 ngàn doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp hơn 80 ngàn tỷ đồng vào ngân sách, tạo việc làm cho khoảng 1 triệu lao động.

Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây có hơn 27 ngàn doanh nghiệp đăng ký, trong đó khoảng 16 ngàn doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp hơn 75 ngàn tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 350 ngàn lao động.

Các doanh nghiệp tham gia trưng bày sản phẩm, một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ của l ễ kỷ niệm n gày Doanh nhân Việt Nam và thành lập Hội DNNVV TPHCM. Ảnh: QUANG VŨ

“Sau hợp nhất, TPHCM hiện có gần 600 ngàn doanh nghiệp đăng ký, có gần 400 ngàn doanh nghiệp đang hoạt động. Tổng thu ngân sách khoảng 480 ngàn tỷ đồng và tạo việc làm cho khoảng 4 triệu lao động thường xuyên trong các lĩnh vực khác nhau. Trong đó, DNNVV chiếm đến 98%, là xương sống của nền kinh tế vùng, giữ vai trò then chốt trong sản xuất, thương mại, dịch vụ, công nghiệp hỗ trợ và logistics... Đây là một cộng đồng doanh nghiệp hợp lực, mạnh về quy mô, bền về nội lực, và vươn tầm trong thời đại mới”, ông Triêm khẳng định.

Tại buổi lễ, Hiệp hội DNNVV TPHCM kết nạp thêm 18 doanh nghiệp mới và khen thưởng 8 doanh nghiệp, 12 doanh nhân có thành tích đóng góp xuất sắc vào hoạt động của hội trong năm qua.

* Sáng cùng ngày, UBND xã Nhà Bè (TPHCM) tổ chức họp mặt tri ân cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp, ông Võ Phan Lê Nguyễn, Chủ tịch UBND xã Nhà Bè ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Nguyễn Trường Vũ, Giám đốc Công ty SACO Travel góp ý tại buổi gặp mặt. Ảnh: THI HỒNG

Dù trải qua giai đoạn khó khăn, đặc biệt sau đại dịch, cộng đồng doanh nghiệp vẫn thể hiện bản lĩnh, ý chí và tinh thần trách nhiệm cao. Đến tháng 9-2025, toàn xã có 6.700 doanh nghiệp và 8.464 hộ kinh doanh; tổng giá trị sản xuất 9 tháng đạt trên 56.800 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt 168% chỉ tiêu được giao.

Cùng với hoạt động sản xuất - kinh doanh, doanh nghiệp cũng tích cực đồng hành trong các chương trình xã hội, đóng góp cho Quỹ "Vì người nghèo", Quỹ Khuyến học - Khuyến tài… góp phần khắc họa hình ảnh doanh nhân Nhà Bè năng động, nhân ái và trách nhiệm.

Lãnh đạo xã Nhà Bè gặp mặt tri ân các doanh nhân. Ảnh: THI HỒNG

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Trường Vũ, Giám đốc Công ty SACO Travel đề xuất khai thác lợi thế sông nước, phát triển du lịch sinh thái, du lịch thông minh, gắn với sản phẩm OCOP, ẩm thực địa phương và hạ tầng bến bãi đồng bộ.

Đại diện Công ty cổ phần Địa ốc Phú Long kiến nghị ngầm hóa hệ thống điện cao thế, tạo mỹ quan và an toàn cho người dân.

UBND xã Nhà Bè khẳng định, sẽ tiếp tục cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, xây dựng Nhà Bè ngày càng năng động, văn minh và đáng sống.

QUANG VŨ - THI HỒNG