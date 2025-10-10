Vàng miếng SJC chiều nay tiếp tục “hạ nhiệt”

Giá vàng trong nước chiều 10-10 tiếp tục giảm theo đà giảm của giá vàng thế giới. Hiện giá vàng miếng SJC đã giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Vào lúc 15 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Bảo Tín Minh Châu, Doji cùng giảm thêm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 1,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 139,4 triệu đồng/lượng mua vào và 141,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giữ nguyên giá bán nhưng giảm thêm 500.000 đồng/lượng giá mua, tổng cộng giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,1 triệu đồng/lượng chiều bán, báo giá ở mức 138,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm thêm 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 137,8 triệu đồng/lượng mua vào và 140,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Công ty SJC giữ nguyên giá niêm yết sáng nay, niêm yết ở mức 136,2 triệu đồng/lượng mua vào và 138,9 triệu đồng/lượng bán ra, tức giảm 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 14 giờ 50 ngày 10-10 (giờ Việt Nam) giảm xuống 3.968,5 USD/ounce, giảm khoảng 5 USD so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 126,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 15,3 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 15,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 12,8-14,7 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 12,6-14,5 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN