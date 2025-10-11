Mua vàng miếng SJC: Phải đăng ký trực tuyến

Từ ngày 10-10, Nghị định 232/2025/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng) chính thức có hiệu lực. Ghi nhận trong ngày, thị trường vàng đã có nhiều thay đổi trong giao dịch.

Giao dịch vàng tại cửa hàng Mi Hồng, đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, TPHCM. Ảnh: Hoàng Hùng

Đăng ký trước, mua sau

Tại TPHCM, ghi nhận của phóng viên Báo SGGP tại một số doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý SJC (phường Bàn Cờ) và tiệm vàng Mi Hồng (phường Gia Định) cho thấy, lượng khách mua vàng vẫn khá đông, dù hình thức giao dịch đã thay đổi.

Tại trụ sở Công ty SJC (phường Bàn Cờ), buổi sáng không còn cảnh xếp hàng dài chờ mua vàng như trước đây, nhưng liên tục có người đến tìm hiểu thông tin mua bán. Trước cổng công ty, một bảng thông báo ghi rõ “Kể từ ngày 8-10-2025, khách hàng có nhu cầu mua vàng miếng SJC đề nghị đăng ký tại website…”. Ngay lúc giờ nghỉ trưa cũng có người đến hỏi mua vàng. Một nhân viên bảo vệ giải thích, khách hàng chỉ có thể mua vàng miếng sau khi đăng ký trực tuyến thành công. Đối với vàng nhẫn 9999, công ty mở bán trở lại vào đầu giờ chiều, mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 3 phân vàng. Khi đến giao dịch, khách hàng mang căn cước công dân và thanh toán theo giá vàng miếng SJC niêm yết tại điểm bán. Việc đăng ký này hiện chỉ áp dụng tại 2 địa điểm: trụ sở chính SJC ở số 418-420 Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ) và số 172 Nguyễn Văn Nghi (phường An Nhơn).

Còn tại tiệm vàng Mi Hồng, ngày 10-10 lượng khách vẫn rất đông. Mỗi người được mua từ 5 phân đến 1 chỉ vàng nhẫn 9999, tùy thời điểm có hàng. Vàng miếng SJC tại đây vẫn thường xuyên trong tình trạng “cháy hàng”.

Tại Hà Nội, theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP sáng 10-10, nhiều cửa hàng trên “phố vàng” Trần Nhân Tông treo biển “hết vàng để bán” dù giá vẫn ở mức cao. Một số cửa hàng cho biết hiện chỉ nhận đặt mua trước: khách hàng chuyển khoản số tiền tương ứng với lượng vàng muốn mua, được cấp giấy chứng nhận vàng và hẹn ngày nhận hàng.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết mặc dù có các ngân hàng thương mại như Agribank, BIDV, MB, Techcombank, VPBank, Vietcombank, VietinBank cùng 3 doanh nghiệp PNJ, DOJI và SJC đã đáp ứng điều kiện vốn điều lệ để sản xuất vàng miếng theo Nghị định 232, nhưng chưa đơn vị nào được Ngân hàng Nhà nước cấp phép sản xuất vàng miếng.

Từ 10-10, giảm thuế xuất khẩu vàng trang sức, kỹ nghệ về 0% Ngày 10-10, Chính phủ ban hành Nghị định số 260/2025/NĐ-CP sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng quy định ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023/NĐ-CP. Trong đó, giảm thuế suất thuế xuất khẩu đối với đồ trang sức và các bộ phận của đồ trang sức bằng kim loại quý khác, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý (mã hàng 7113.19.10 và 7113.19.90) từ 1% xuống còn 0%. Đối với đồ kỹ nghệ vàng hoặc bạc và các bộ phận của đồ kỹ nghệ vàng bạc, bằng kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý, nghị định giữ nguyên thuế suất thuế xuất khẩu đối với đồ kỹ nghệ bằng bạc, bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý ở mức 0%; còn đồ kỹ nghệ bằng kim loại quý khác thì giảm từ 1% xuống còn 0%. Các sản phẩm khác bằng vàng hoặc bạc (mã hàng 7115.90.10) cũng được giảm thuế suất thuế xuất khẩu từ 1% xuống còn 0%. Bộ Tài chính cho biết, việc giảm thuế này là cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí, tăng cạnh tranh. Việc này còn góp phần chuyển hóa vàng tích trữ thành sản phẩm có giá trị gia tăng trong bối cảnh nguồn vàng nguyên liệu đầu vào hạn chế, giá tăng cao.

Giá vàng giảm

Vào phiên buổi sáng, trong khi giá vàng trên thị trường thế giới có dấu hiệu giảm mạnh, giá vàng ở thị trường trong nước vẫn neo ở mức cao và chỉ giảm nhẹ. Theo đó, giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 7 giờ 15 sáng 10-10 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 3.990 USD/ounce, giảm hơn 35 USD/ounce so với phiên giao dịch cùng thời điểm này hôm qua. Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng (giờ Việt Nam) ở gần mức 3.975 USD/ounce, giảm hơn 64 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Tại thị trường Việt Nam, vào lúc 9 giờ 30, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Bảo Tín Minh Châu, Doji cùng giảm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 139,9 triệu đồng/lượng mua vào và 141,9 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, Tập đoàn Phú Quý giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 600.000 đồng/lượng chiều bán, báo giá ở mức 138,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,9 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng miếng SJC của doanh nghiệp này lên đến 3,4 triệu đồng/lượng, cao hơn mức khoảng 2 triệu đồng/lượng của các doanh nghiệp khác. Giá vàng nhẫn 9999 cũng giảm. Công ty SJC giảm 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 136,2 triệu đồng/lượng mua vào và 138,9 triệu đồng/lượng bán ra…

Trong khi đó, sang buổi chiều vào lúc 16 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty Bảo Tín Minh Châu, Doji cùng giảm 1,1 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm trước, báo giá ở mức 139,4 triệu đồng/lượng mua vào và 141,4 triệu đồng/lượng bán ra. Riêng Công ty SJC chỉ giảm 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 140,2 triệu đồng/lượng mua vào và 142,2 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng nhẫn 9999 cũng được các doanh nghiệp niêm yết giảm 700.000-800.000 đồng/lượng. Giá vàng cao nhất được Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 137,8 triệu đồng/lượng mua vào và 140,8 triệu đồng/lượng bán ra. Các doanh nghiệp khác giao dịch ở mức 136,2-137 triệu đồng/lượng mua vào và 138,9-140 triệu đồng/lượng bán ra. Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco chiều 10-10 (giờ Việt Nam) giảm còn 3.968,5 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 126,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 15,3 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 12,8-14,7 triệu đồng/lượng.

Hướng dẫn cấp phép nhập khẩu vàng Ngày 10-10, Ngân hàng Nhà nước cho biết, Thống đốc NHNN đã ký ban hành Thông tư 34/2025/TT-NHNN hướng dẫn thủ tục cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng nguyên liệu, cụ thể hóa Nghị định 232/2025/NĐ-CP. Thông tư được ban hành nhằm hướng dẫn về việc cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy chứng nhận, giấy phép đối với hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng, hoạt động sản xuất vàng miếng, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng; việc cấp hạn mức xuất khẩu, nhập khẩu vàng; việc kết nối, cung cấp thông tin của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh vàng và chế độ báo cáo. Các giấy phép đã cấp trước thời điểm Thông tư có hiệu lực vẫn được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết hạn. Thời điểm kết nối thông tin của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng cho NHNN thực hiện chậm nhất trước ngày 31-3-2026. Thời điểm bắt đầu kết nối cung cấp thông tin của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng về mức giá niêm yết cho NHNN thực hiện chậm nhất trước ngày 31-12-2025. Việc xây dựng và cấp hạn mức xuất, nhập khẩu vàng trong năm 2025 sẽ căn cứ theo tình hình thực tế, không áp dụng theo quy định tại khoản 3, điều 20 của Thông tư. Thông tư 34 có hiệu lực từ ngày 10-10-2025.

HẠNH NHUNG - LƯU THỦY - PHAN THẢO