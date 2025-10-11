Lâm Đồng công bố loạt dự án thu hút đầu tư đến năm 2030

Loạt dự án được tỉnh Lâm Đồng công bố thu hút đầu tư trải đều trên các lĩnh vực, kỳ vọng sẽ giúp tỉnh bứt phá trong những năm tiếp theo.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Chiều 11-10, tại họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Lâm Đồng năm 2025, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chia sẻ danh mục các dự án thu hút vào Lâm Đồng đến năm 2030.

Theo ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, trong năm 2025 và giai đoạn 2026 – 2030, tỉnh Lâm Đồng có 72 dự án thu hút đầu tư, trên 8 lĩnh vực.

Trong đó, đấu giá quyền sử dụng đất 12 dự án (các dự án có đất sạch do nhà nước quản lý), đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất 58 dự án (các dự án sử dụng đất để thực hiện khu đô thị, khu dân cư, y tế, giáo dục, đất chưa giải phóng mặt bằng).

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Lĩnh vực khu đô thị, khu dân cư có 25 dự án; du lịch 3 dự án; công nghiệp nặng, năng lượng có 12 dự án; nông, lâm nghiệp có 5 dự án; cấp thoát nước, xử lý chất thải 11 dự án; hạ tầng giao thông, khu cụm công nghiệp có 7 dự án; y tế, giáo dục 6 dự án; thương mại dịch vụ có 3 dự án.

Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Lâm Đồng năm 2025 dự kiến thu hút 730 đại biểu, trong đó có các tập đoàn, doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước.

Bên cạnh hội nghị chính, chuỗi hoạt động bên lề sẽ được tổ chức tại Quảng trường Lâm Viên, bao gồm: t rưng bày sản phẩm OCOP, giới thiệu nông sản, sản phẩm du lịch, thương mại, công nghệ số và quy hoạch các khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, đây là sự kiện quan trọng diễn ra ngày 12-10.

tỉnh Lâm Đồng khẳng định cam kết mạnh mẽ của chính quyền trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và bền vững.

Ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN Ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng cho biết, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, tỉnh đã kêu gọi cán bộ, đảng viên, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã nhận được 28,5 tỷ đồng. Với số tiền trên, tỉnh Lâm Đồng quyết định hỗ trợ ban đầu 11 địa phương. Trong đó, tỉnh Thái Nguyên 5 tỷ đồng, tỉnh Tuyên Quang 3 tỷ đồng, các tỉnh còn lại mỗi tỉnh 2 tỷ đồng.

ĐOÀN KIÊN