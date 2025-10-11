Vàng SJC lập mức giá mới trong ngày cuối tuần

Giá vàng thế giới tăng mạnh kéo giá vàng trong nước sáng cuối tuần bật tăng trở lại sau phiên “hạ nhiệt” hôm qua. Trong đó, vàng miếng SJC đã thiết lập mức giá cao mới, lên 142,8 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9 giờ 15 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Bảo Tín Minh Châu, Doji cùng tăng 600.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 140,8 triệu đồng/lượng mua vào và 142,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng quay đầu tăng. Công ty SJC tăng 600.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 136,8 triệu đồng/lượng mua vào và 139,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 138,4 triệu đồng/lượng mua vào và 141,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 400.000 đồng cả 2 chiều mua và bán.

Tập đoàn Doji cũng tăng 300.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, lên 136,8 triệu đồng/lượng mua vào và 139,8 triệu đồng/lượng bán ra

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng lại một lần nữa vượt 4.000 USD/ounce sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo áp thuế quan mới lên Trung Quốc. Giá vàng chốt phiên tại New York đêm 10-10 lên 4.016,4 USD/ounce, tăng 41,8 USD so với phiên trước. Giá vàng chốt phiên cuối tuần tại thị trường châu Á đứng ở mức 4.016,68 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 127,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 15,1 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 ở mức 11,8-13,7 triệu đồng/lượng.

Sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ, nhu cầu phòng ngừa rủi ro của giới đầu tư toàn cầu tăng mạnh vì sợ chiến tranh thương mại kéo giá vàng thế giới tăng mạnh trở lại. Trong đó, Quỹ vàng lớn nhất thế giới là SPDR Gold Trust cũng mua ròng 3,8 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, nâng mức nắm giữ lên gần 1.017,2 tấn vàng. Khối lượng vàng nắm giữ của quỹ đang ở mức cao nhất kể từ năm 2022.

