Nhà nước kiến tạo, doanh nhân tiên phong, đồng hành vì đất nước hùng cường

Chiều 10-10, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự chương trình “Toàn cảnh Kinh tế tư nhân lần thứ nhất” (ViPEL 2025) do Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Văn phòng Chính phủ) tổ chức.

Phát biểu tại phiên họp cấp cao với chủ đề “Công - tư đồng kiến quốc: hùng cường, thịnh vượng”, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng dự chương trình trong không khí cả nước chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10.

Thủ tướng nhấn mạnh, khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã và đang khẳng định vai trò là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế; huy động hiệu quả nguồn lực cho đầu tư phát triển; tạo việc làm, sinh kế, thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; thúc đẩy hội nhập quốc tế; đóng góp quan trọng sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình “Toàn cảnh Kinh tế tư nhân lần thứ nhất” (ViPEL 2025), chiều 10-10. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện “3 tiên phong” và “2 lớn mạnh” để đạt cho bằng được một mục tiêu xuyên suốt.

Trong đó, “3 tiên phong” gồm: tiên phong trong thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, gắn mục tiêu của doanh nghiệp với mục tiêu của quốc gia; tiên phong trong phong trào yêu nước để mỗi doanh nghiệp, mỗi doanh nhân, mỗi năm có một sản phẩm sáng tạo, chứa đựng hàm lượng khoa học công nghệ cao góp phần cho đất nước phát triển thịnh vượng; tiên phong trong bình đẳng, công bằng, tiến bộ xã hội, công tác an sinh xã hội.

Về “2 lớn mạnh”, Thủ tướng nêu rõ: một là, lớn mạnh vượt qua chính mình, vượt qua giới hạn của bản thân để phát triển nhanh, mạnh hơn nữa, góp phần phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế sáng tạo; hai là, trong mọi hoạt động phải lớn mạnh, cạnh tranh bình đẳng, tham gia sâu hơn và vươn lên trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, với tinh thần đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng chuỗi cung ứng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Liên minh các nhà sản xuất phụ trợ Việt Nam, chiều 10-10. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp tư nhân sẽ thực hiện thành công một mục tiêu xuyên suốt mà Đảng, Nhà nước đã giao phó, đó là “kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia”, kết hợp hài hòa, hiệu quả với kinh tế nhà nước là chủ đạo.

Thủ tướng mong các doanh nhân, doanh nghiệp cùng “đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - giàu mạnh - phát triển - bền vững”, phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, đổi mới, sáng tạo và kết nối, không chỉ làm giàu cho doanh nghiệp, cho ngành của mình mà còn làm giàu cho xã hội và đất nước.

Thủ tướng đã tặng chương trình 20 chữ: “Nhà nước kiến tạo - doanh nhân tiên phong - công tư đồng hành - đất nước hùng cường - nhân dân hạnh phúc”.

Cũng tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã bấm nút chính thức ra mắt Liên minh kinh tế tầm thấp Việt Nam, Liên minh các nhà sản xuất phụ trợ Việt Nam.

Trước đó, trong phiên họp buổi sáng trong khuôn khổ chương trình, hơn 500 doanh nghiệp tham gia 4 phiên họp cấp ủy ban và diễn đàn nữ doanh nhân đã cùng nhận diện các “bài toán lớn” của nền kinh tế, xác định dư địa tăng trưởng và cơ hội đột phá, đồng thời đề xuất các dự án hợp tác theo tinh thần “công - tư đồng kiến quốc” nhằm thí điểm cách làm mới và lan tỏa giá trị phát triển tích cực.

LƯU THỦY