TPHCM yêu cầu doanh nghiệp công khai thông tin dự án bất động sản

Ngày 10-10, Sở Xây dựng TPHCM có thông báo về việc chấp hành quy định pháp luật công khai thông tin bất động sản (BĐS), dự án BĐS đưa vào kinh doanh trên địa bàn TPHCM.

Khu đô thị tại Phường Phú Định, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đó, Sở Xây dựng TPHCM đề nghị doanh nghiệp (DN) kinh doanh BĐS, dự án BĐS trên địa bàn công khai thông tin về thực hiện giao dịch kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng có sẵn; điều kiện của nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh...

Việc công khai thông tin tình hình giao dịch BĐS của dự án thực hiện ngay sau khi phát sinh giao dịch. Các thông tin, dữ liệu được chia sẻ, cung cấp định kỳ hàng quý theo các biểu mẫu được ban hành kèm theo Nghị định số 94/2024.

Sở Xây dựng TPHCM thông tin, trường hợp DN kinh doanh BĐS, dự án BĐS vi phạm quy định về kinh doanh BĐS thì bị xử phạt theo Điều 58 Nghị định số 16/2022. Ngoài ra, nếu DN chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án không đúng thủ tục quy định hoặc không đảm bảo đầy đủ các yêu cầu; sử dụng vốn huy động của tổ chức, cá nhân hoặc tiền ứng trước của bên mua, bên thuê, bên thuê mua BĐS hình thành trong tương lai không đúng mục đích cam kết sẽ bị đình chỉ hoạt động kinh doanh BĐS.

Sở Xây dựng TPHCM đề nghị các DN kinh doanh BĐS, dự án BĐS trên địa bàn thành phố không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án BĐS. Đồng thời, trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư dự án phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh BĐS cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Các DN kinh doanh BĐS, dự án BĐS phải báo cáo bằng văn bản giấy theo quy định gửi về Sở Xây dựng TPHCM tại địa chỉ 60 Trương Định, phường Xuân Hòa, TPHCM. Bên cạnh đó, DN phải thực hiện việc báo cáo bằng file dữ liệu điện tử khi hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS được Bộ Xây dựng xây dựng hoàn thiện trong thời gian tới.

THANH HIỀN