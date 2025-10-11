Ngày 11-10, tại lễ kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 – 13-10-2025) và 50 năm thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (1975–2025), UBND TPHCM trao tặng bằng khen cho 86 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2025.

Đại diện Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản được UBND TPHCM trao Bằng khen doanh nghiệp tiêu biểu 2025

Cũng trong dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM công bố kết quả bình chọn 105 “Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TPHCM năm 2025”.

Đây là hoạt động nhằm ghi nhận, tôn vinh những doanh nghiệp có đóng góp nổi bật cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đồng thời khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế của hàng Việt trên thị trường trong nước và quốc tế.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, năm nay có 109 sản phẩm và 56 dịch vụ được chọn từ 105 doanh nghiệp tiêu biểu. Tổng doanh thu từ các sản phẩm, dịch vụ được công nhận trong năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025 đạt 32.290.750 tỷ đồng, lợi nhuận 1.391.875 tỷ đồng, nộp ngân sách 30.533 tỷ đồng, tạo việc làm cho 119.456 lao động.

Ông Hòa nhấn mạnh, kết quả này thể hiện tinh thần tự chủ, sáng tạo và nỗ lực không ngừng của các doanh nghiệp thành phố trong việc đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tối ưu hóa quy trình sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh.

Đại diện Saigon Co.op được UBND TPHCM trao b ằng khen doanh nghiệp tiêu biểu 2025

Cũng trong dịp này, UBND TPHCM đã trao tặng bằng khen cho 41 doanh nghiệp và 45 doanh nhân tiêu biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà khẳng định, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và khu vực có nhiều biến động, TPHCM xác định năm 2025 là năm “tăng tốc”, tạo nền tảng để bứt phá giai đoạn 2026–2030.

Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 8,5%, thu ngân sách khoảng 520.000 tỷ đồng, đẩy mạnh đầu tư công, thu hút nguồn lực xã hội, phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại và khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

Theo Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà, để thực hiện mục tiêu trên, thành phố xác định ba nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó cộng đồng doanh nghiệp giữ vai trò then chốt.

Thứ nhất, tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, tăng tính minh bạch, giảm chi phí không chính thức và thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Thứ hai, tập trung rà soát, tháo gỡ các dự án tồn đọng, đặc biệt là những dự án lớn bị ách tắc về thủ tục PCCC, đất đai, đầu tư, xây dựng; đồng thời vận dụng linh hoạt các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 98 của Quốc hội để xử lý dứt điểm những điểm nghẽn, thúc đẩy dòng vốn đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị, logistics, công nghiệp hỗ trợ.

Thứ ba, tăng cường huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, lấy đầu tư công làm động lực dẫn dắt, kết hợp đầu tư tư nhân và phát triển doanh nghiệp nhà nước theo hướng đổi mới sáng tạo, bền vững và thân thiện môi trường.

Thành phố đang tập trung xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, coi đây là hướng đi tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

"Chính quyền TPHCM sẽ luôn đồng hành, lắng nghe và chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, vì “thành công của doanh nghiệp chính là thành công của thành phố", Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà khẳng định.

Phó c hủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà trao b ằng khen cho doanh nhân tiêu biểu

Đối với Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, theo Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà, sau 50 năm hình thành và phát triển từ Ban Liên lạc Công thương đến nay, hiệp hội đã trở thành tổ chức quy tụ rộng rãi, đại diện tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp thành phố, đồng hành cùng chính quyền trong cải cách hành chính, xúc tiến thương mại – đầu tư, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà tin tưởng, hiệp hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò đại diện, kết nối và dẫn dắt doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập mới, đóng góp thiết thực cho công tác xây dựng chính sách, mở rộng hợp tác quốc tế, đưa doanh nghiệp thành phố vươn tầm khu vực và thế giới.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà biểu dương 105 doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu năm 2025, xem đây là những đại diện ưu tú của hơn 500.000 doanh nghiệp đang hoạt động tại TPHCM – lực lượng nòng cốt đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và cả nước.

ÁI VÂN