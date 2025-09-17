304 tập thể, cá nhân sẽ được vinh danh tại Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân

Ngày 17-9, tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn (Bộ Quốc phòng) thông tin về Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI, dự kiến tổ chức ngày 24-9.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn phát biểu tại họp báo. Ảnh: QUANG VINH

Đại hội mang chủ đề “Phát huy truyền thống anh hùng, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; toàn quân thi đua xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần đưa đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc”.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), cho biết: “Đại hội là dịp động viên, khích lệ toàn quân, lan tỏa phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh”.

Họp báo về Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI. Ảnh: QUANG VINH

Đại hội cũng sẽ tuyên dương 304 tập thể và cá nhân điển hình trong giai đoạn 2022-2025, kèm nhiều hoạt động ý nghĩa như: báo công, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; gặp gỡ lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam; giao lưu tuyên dương và dạ hội thanh niên.

Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI sẽ có sự tham dự của hơn 700 đại biểu. Dự kiến, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương sẽ dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Đại hội triệu tập 582 đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chính trị các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, chiến sĩ thi đua toàn quốc, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới từ năm 2020 đến nay.

Theo ban tổ chức, trong số điển hình tiêu biểu được vinh danh đợt này có nhiều gương mặt xuất sắc như: Đại úy Nguyễn Hoàng Hải Quang, Trung đoàn 925, Sư đoàn 372, phi công Su-27, Phi công quân sự cấp 2, nhiều lần bay nhiệm vụ ban đêm trong điều kiện thời tiết xấu; Trung tá Lê Thị Hằng, Viện Hàng không vũ trụ Viettel, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (8-2025), nổi bật với công trình nghiên cứu radar dẫn đường công nghệ cao, được mệnh danh “cô gái tên lửa”; Binh đoàn 12 (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn) đơn vị thực hiện thi công cầu Phong Châu (Phú Thọ) và khu tái định cư Làng Nủ (Lào Cai)…

Theo ban tổ chức, đại hội không chỉ tôn vinh cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc mà còn truyền cảm hứng, củng cố quyết tâm xây dựng quân đội ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

MAI AN