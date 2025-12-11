Kiểm tra toàn diện, siết chặt kỷ luật lực lượng biên phòng

Ngày 11-12, Đoàn kiểm tra số 2 Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác biên phòng và xây dựng lực lượng năm 2025 tại Hải đoàn Biên phòng 18.

Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, năm 2025, Hải đoàn Biên phòng 18 đã xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện tác chiến và tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu theo quy định; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phụ trách.

Đoàn công tác kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu trên tàu BP. 27.19.01, Hải đội 1, Hải đoàn Biên phòng 18

Đơn vị duy trì hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Việc triển khai nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) được thực hiện nghiêm túc.

Trong năm 2025, đơn vị phát hiện, bắt giữ, xử lý 77 vụ với 82 phương tiện, 77 đối tượng, thu giữ hơn 96.000 lít dầu DO, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 860 triệu đồng…

Đoàn kiểm tra hệ thống hệ thống sổ sách, văn kiện tại Hải đoàn 18

Các nhiệm vụ xây dựng nề nếp chính quy, chấp hành kỷ luật được đơn vị chú trọng thực hiện. Công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai đồng bộ, hệ thống sổ sách, văn kiện được kiện toàn. Các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả với tội phạm, vi phạm pháp luật trên vùng biển đảm nhiệm, xử lý vi phạm hành chính bảo đảm đúng quy định, chặt chẽ.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kết luận buổi kiểm tra

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu biểu dương những kết quả Hải đoàn Biên phòng 18 đạt được. Đồng chí yêu cầu Đảng ủy, Ban Chỉ huy Hải đoàn Biên phòng 18 trong thời gian tới cần xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra; tiếp tục đẩy mạnh giáo dục chính trị, huấn luyện; siết chặt kỷ luật, nền nếp, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

MẠNH THẮNG