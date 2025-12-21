Tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới

Sáng 21-12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2025).

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Võ Viết Thanh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM; Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7; đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài; cùng lãnh đạo các sở, ngành thành phố.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Võ Văn Minh nhấn mạnh, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, TPHCM luôn trân trọng và ghi nhận sự đóng góp âm thầm, bền bỉ và rất quan trọng của các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu. Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM gửi lời thăm hỏi, tri ân sâu sắc và bày tỏ mong muốn các đồng chí tiếp tục đóng góp quý báu cho sự phát triển của thành phố trong thời gian tới.

Đồng chí Võ Văn Minh chia sẻ về chủ đề năm 2026 của thành phố là: “Khai thông thể chế, giải phóng nguồn lực, đột phá hạ tầng, nâng cao hiệu quả phục vụ, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển TPHCM”. Thành phố đề ra 26 chỉ tiêu chủ yếu; đặt mục tiêu GRDP tăng trên 10%, thu nhập bình quân đầu người đạt 9.800 USD, kinh tế số chiếm ít nhất 30% GRDP...

Để đạt mục tiêu trên, TPHCM xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng Đảng bộ TPHCM thật sự trong sạch, vững mạnh, đoàn kết và đổi mới; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chiến lược, người đứng đầu có bản lĩnh chính trị, đạo đức liêm chính, tư duy chiến lược, năng lực quản trị hiện đại, dám nghĩ, biết làm và dám chịu trách nhiệm.

Đặc biệt tiếp tục vận dụng sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, biến các nghị quyết thành kết quả thực chất, tạo đột phá thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng quản trị đô thị…

Cùng với đó là hoàn thiện quy hoạch, tập trung tái cấu trúc không gian phát triển theo tư duy đa cực, tích hợp, kết nối; vận hành hiệu quả mô hình quản trị đa trung tâm, phân bổ hợp lý các nguồn lực. Thành phố tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, lấy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển; thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh.

Bên cạnh đó, thành phố quyết liệt xử lý các “điểm nghẽn” như ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường; xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, an toàn.

Đồng chí Võ Văn Minh cũng chia sẻ, TPHCM kiên định mục tiêu phát triển toàn diện con người, gắn tăng trưởng với tiến bộ và công bằng xã hội; hướng tới xây dựng thành phố đáng sống. Thành phố chú trọng xây dựng văn hóa và hệ giá trị con người TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình; lấy chất lượng sống và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo phát triển.

Lãnh đạo TPHCM khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm môi trường ổn định, an toàn cho sự phát triển bền vững.

Ôn lại 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM khẳng định: lực lượng vũ trang thành phố luôn phát huy truyền thống anh hùng, lập nên nhiều chiến công, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển thành phố. Những giá trị truyền thống và bài học quý báu của các thế hệ đi trước là nền tảng để cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp tục rèn luyện, giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TPHCM nguyện tiếp nối truyền thống "trung thành vô hạn, bám trụ kiên cường, đoàn kết kỷ cương, năng động sáng tạo, quyết chiến quyết thắng", góp phần xây dựng TPHCM trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, phát triển bền vững trong mọi tình huống.

