Đồng loạt ra quân “Tình nguyện mùa Đông 2025 – Xuân tình nguyện 2026” trên hai tuyến biên giới

Ngày 14-12, tại các đồn, hải đội, tiểu đoàn thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị đồng loạt diễn ra lễ phát động chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2025 - Xuân tình nguyện năm 2026”.

Trên tuyến biên giới đất liền, tại khu vực cửa khẩu và các xã vùng cao, nhiều hoạt động vì cộng đồng được triển khai ngay sau lễ phát động.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lao Bảo huy động hơn 100 đoàn viên, thanh niên ra quân tổng dọn vệ sinh khu vực cửa khẩu, các điểm công cộng và xử lý nhiều “điểm đen” rác thải, thu gom rác, góp phần giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp.

Tay kéo biên phòng đồn Hướng Lập cắt tóc cho trẻ em

Tại xã Dân Hóa, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo tổ chức chương trình “Thứ bảy về bản”, trao 300 suất quà cho nhân dân và học sinh, tổng trị giá 150 triệu đồng.

Chi đoàn Đồn Biên phòng Cà Roòng phối hợp Đoàn xã Thượng Trạch triển khai khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, cắt tóc, dọn vệ sinh tại các bản, đồng thời phối hợp Đoàn thiện nguyện “Phật tử ông Cọm” trao 80 suất quà cho người dân hai bản Chăm Pu và Tuộc.

Khám, phát thuốc cho bà con dân bản

Ở Hướng Hóa, Chi đoàn Đồn Biên phòng Hướng Lập triển khai mô hình “Tay kéo Biên phòng”, phối hợp các nhóm thiện nguyện trao 143 suất quà và 300 suất ăn cho nhân dân, học sinh thôn Cù Bai.

Đồn Biên phòng Hướng Phùng kết nối các nhà hảo tâm trao 150 triệu đồng cho 130 hộ dân đặc biệt khó khăn, đồng thời trao sổ tiết kiệm cho 18 cháu trong các chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng” và “Nâng bước em tới trường”.

Phát chăn và áo ấm cho người dân ở Hướng Lập

Bữa ăn ngon ở biên giới

Trên tuyến biển và đảo, không khí tình nguyện cũng diễn ra sôi nổi. Chi đoàn Hải đội 2 phối hợp đoàn viên thanh niên địa phương vệ sinh khu vực Tượng đài Chiến thắng Cửa Việt.

Chi đoàn Đồn Biên phòng Triệu Vân tổ chức ra quân vệ sinh Nghĩa trang Liệt sĩ thôn 9, xã Nam Cửa Việt, gắn với các hoạt động tri ân nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Các đơn vị như Đồn Biên phòng Lý Hòa, Tiểu đoàn HL CĐ1, Đồn Biên phòng Làng Ho cũng đồng loạt triển khai vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, chăm sóc các công trình tưởng niệm.

MINH PHONG