Chuyển đổi số an toàn đối với SME là vấn đề chiến lược gắn với chủ quyền số

Khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ là lực lượng chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế, nhưng cũng là nhóm dễ tổn thương trước các rủi ro an ninh mạng, lộ lọt dữ liệu và lừa đảo trực tuyến.

Sáng 15-4, tại Hà Nội đã khai mạc diễn đàn “Tương lai số an toàn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ”. Sự kiện do Tạp chí điện tử An ninh mạng Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA), phối hợp với Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Quỹ châu Á tại Việt Nam tổ chức.

Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu sống còn đối với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), lực lượng chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế, nhưng cũng là nhóm dễ tổn thương trước các rủi ro an ninh mạng, lộ lọt dữ liệu và lừa đảo trực tuyến. Sự kiện cũng là hoạt động nhằm cụ thể hóa Quyết định số 433/QĐ-TTg (ngày 16-3-2026) của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chuyển đổi số cho SME giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu hỗ trợ ít nhất 500.000 doanh nghiệp SME, trong đó 300.000 doanh nghiệp được ứng dụng công nghệ số, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng NCA nhấn mạnh, các SME chính là lực lượng nền tảng của nền kinh tế và là mắt xích quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Nếu các SME chuyển đổi số thành công, quá trình chuyển đổi số quốc gia mới có thể đi vào chiều sâu và tạo ra tác động thực chất. Tuy nhiên, trong khi nguồn lực tài chính, nhân sự công nghệ và năng lực bảo mật còn hạn chế, nhiều SME đang phải đối mặt với nguy cơ trở thành “vùng lõm” về an toàn số. Vì vậy, điều doanh nghiệp cần không chỉ là các khẩu hiệu hay lời kêu gọi, mà là tri thức thực chiến, sự hướng dẫn kịp thời và một hệ sinh thái đồng hành đủ mạnh để hỗ trợ phòng ngừa, ứng phó, phục hồi sau sự cố.

Ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng NCA phát biểu khai mạc diễn đàn

Từ góc độ cơ quan quản lý nhà nước, Đại tá, TS Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), Trưởng Ban An ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân NCA khẳng định, chuyển đổi số an toàn đối với SME không chỉ là yêu cầu kinh tế, mà còn là vấn đề chiến lược gắn với chủ quyền số, uy tín quốc gia và sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Trong bối cảnh dữ liệu, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo ngày càng quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, việc bảo đảm an ninh mạng không còn là bài toán kỹ thuật đơn thuần, mà đã trở thành điều kiện cốt lõi để duy trì hoạt động, bảo vệ niềm tin thị trường và nâng cao vị thế doanh nghiệp trong chuỗi giá trị.

Đại tá, TS Nguyễn Hồng Quân phát biểu tại diễn đàn

Từ góc độ đơn vị đồng hành diễn đàn, Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng cho rằng, với sự đồng hành của các cơ quan quản lý, các tổ chức và đối tác; cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các SME, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, sẽ từng bước nâng cao năng lực tự bảo vệ, thích ứng và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng phát biểu tại diễn đàn

Báo cáo tại diễn đàn cho biết, khối SME chiếm hơn 97% tổng số doanh nghiệp ở Việt Nam, đóng góp gần 50% GDP và giải quyết 80% việc làm trong khu vực kinh tế tư nhân. Đây không chỉ là trụ cột kinh tế mà còn là lực lượng quyết định sự ổn định việc làm, sáng tạo và năng động trong nền kinh tế số. Các SME thường hạn chế về nguồn lực, thiếu nhân sự công nghệ và kinh nghiệm ứng phó, dẫn đến nguy cơ trở thành mắt xích yếu trong hệ sinh thái số, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh, ảnh hưởng đến đối tác, khách hàng và toàn bộ chuỗi giá trị.

Bên cạnh đó, các SME thường gặp phải nhiều sự cố về an ninh mạng, từ mất dữ liệu khách hàng, gián đoạn hợp đồng quan trọng cho đến các hình thức tấn công và lừa đảo trực tuyến, gây ảnh hưởng lâu dài đến uy tín và niềm tin của thị trường. Những tình huống này cho thấy, việc bảo đảm an ninh mạng không còn là vấn đề kỹ thuật đơn thuần mà là bài toán chiến lược, liên quan trực tiếp đến sự ổn định và phát triển bền vững của doanh nghiệp và nền kinh tế quốc gia.

TRẦN BÌNH