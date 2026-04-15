Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số giải quyết ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và các nền tảng số dùng chung để giải quyết hiệu quả các vấn đề cấp bách của TPHCM như ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường và xây dựng “thành phố văn minh - không ma túy”.

Thành ủy TPHCM vừa ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học, công nghệ (KH-CN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số trên địa bàn TPHCM.

Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ TPHCM thực hiện nghiêm phương châm “hành động đột phá, lan tỏa kết quả”, chuyển đổi mạnh mẽ từ cách làm theo kế hoạch sang cách làm theo mục tiêu và sản phẩm thực chất.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo về phát triển KH-CN, ĐMST và chuyển đổi số TPHCM, ngày 14-4. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát, kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đồng thời thường xuyên rà soát, cập nhật các chỉ đạo, nhiệm vụ mới vào kế hoạch, chương trình hành động với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”.

Cùng với đó, ưu tiên bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn lực để thực hiện hoàn thành, đạt hiệu quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KH-CN, ĐMST và chuyển đổi số.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu, lấy kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ, số hóa làm tiêu chí trọng yếu, bắt buộc trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại thi đua, khen thưởng và công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ hàng năm.

Song song đó, đẩy mạnh phát triển các ứng dụng, các sản phẩm cụ thể phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ người dân. Mọi chính sách, nền tảng và dịch vụ, tiện ích phải đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp.

“Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo kết quả thực hiện”, Chỉ thị 10 nêu rõ và yêu cầu làm thực chất, không hình thức, đem lại hiệu quả thực tế.

Đồng thời, tăng cường chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính và tinh gọn bộ máy, vận hành có hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, cắt giảm thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

TPHCM phấn đấu đến hết năm 2026 giảm từ 30% đến 50% chi phí văn phòng phẩm, in ấn, gửi nhận văn bản và lưu trữ vật lý; lấy kết quả cắt giảm chi phí hành chính, mức độ khai thác dữ liệu số và hiệu quả sử dụng nền tảng số làm tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về công tác đảm bảo an ninh mạng, an ninh dữ liệu, bảo vệ bí mật Nhà nước tại địa phương, đơn vị mình. Kết quả công tác này là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hàng năm.

Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Lâm Đình Thắng phát biểu tại phiên họp Ban Chỉ đạo về phát triển KH-CN, ĐMST và chuyển đổi số TPHCM, ngày 14-4. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chỉ thị cũng yêu cầu, kiên quyết chống lãng phí, cần nhận diện và phòng ngừa nguy cơ lãng phí ngay từ khâu chủ trương đầu tư; không để xảy ra lãng phí về tài chính, nguồn lực, tài nguyên và lãng phí cơ hội phát triển.

Đảng ủy UBND TPHCM tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng KH-CN, ĐMST trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, nâng cao hiệu quả quản trị thành phố, hiệu lực quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng và an ninh.

Theo đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và các nền tảng số dùng chung để tập trung giải quyết hiệu quả các vấn đề cấp bách của TPHCM như giảm ùn tắc giao thông, giải quyết ngập nước, kiểm soát ô nhiễm môi trường và xây dựng “thành phố văn minh - không ma túy”.

Tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến, liên thông, toàn trình để phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp với phương châm “lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo mức độ hoàn thành công việc của chính quyền”.

Đảng ủy Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp thành phố và cấp xã tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua “bình dân học vụ số”, “khu dân cư số”, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt của lực lượng tổ công nghệ số cộng đồng…. Các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy, Đảng ủy các xã, phường, đặc khu và các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy xây dựng và khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm dữ liệu được quản lý theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, kết nối, chia sẻ và sử dụng hiệu quả trong công tác tham mưu, tổng hợp, dự báo và chỉ đạo điều hành.

