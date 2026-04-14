Xây dựng cơ chế đánh giá cán bộ gắn với nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ (KH-CN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang giao Ban Tổ chức Thành ủy và Sở Nội vụ TPHCM xây dựng cơ chế đánh giá cán bộ, trong đó gắn chặt với kết quả thực hiện các nhiệm vụ này trong năm 2026.

Chiều 14-4, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số TPHCM (gọi tắt Ban Chỉ đạo) sơ kết quý 1-2026 về thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đề án 204 của Ban Bí thư và Đề án 06 của Chính phủ.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì. Cùng dự còn có đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 168 điểm cầu ở phường, xã, đặc khu của TPHCM.

Hướng đến mục tiêu kinh tế số đóng góp từ 30% GRDP

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường báo cáo kết quả quý 1-2026 với nhiều kết quả tích cực. Đáng chú ý, TPHCM là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành đầy đủ chiến lược phát triển dữ liệu số thành phố giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Đồng thời, xây dựng chương trình KH-CN và nâng cao tiềm lực KH-CN giai đoạn 2026 - 2030 tập trung phát triển công nghệ chiến lược.

Về thực hiện Nghị quyết 57, TPHCM hướng đến mục tiêu kinh tế số đóng góp từ 30% GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) trở lên năm 2026. Trọng tâm là kiến tạo môi trường đầu tư số với cơ chế “luồng xanh” và khung thử nghiệm Sandbox (thử nghiệm có kiểm soát).

Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Lâm Đình Thắng chia sẻ, thành phố vừa thử nghiệm thành công mô hình giao hàng bằng thiết bị bay không người lái (UAV), tạo cơ sở để khai trương tuyến vận chuyển hàng hóa bằng UAV vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu.

TPHCM cũng đang triển khai nhiều đề án chiến lược như quy hoạch 12 khu công nghệ số liên vùng với quy mô 1.000ha, liên kết TPHCM - Bình Dương - Bà Rịa - Vũng Tàu; phát triển “Đô thị khoa học công nghệ - Bắc thành phố”; hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới để thúc đẩy công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ lõi.

Tham gia ý kiến, đại diện lãnh đạo Đại học Quốc gia TPHCM đề xuất, thành phố nghiên cứu cơ chế đột phá về tài chính, quản lý, thu hút nhân tài quốc tế, đồng thời tăng cường đặt hàng các chương trình nghiên cứu công nghệ chiến lược và giao đơn vị này làm đầu mối kết nối các viện, trường khu vực phía Nam cùng tham gia thực hiện các mục tiêu trọng điểm của thành phố.

Xây dựng cơ chế đánh giá cán bộ năm 2026

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang chia sẻ, trong thời gian tới, TPHCM còn rất nhiều việc phải làm. Vì vậy, trong quá trình thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đề án 204 của Ban Bí thư và Đề án 06 của Chính phủ, cần gắn trách nhiệm cụ thể với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức và địa phương. Trong thực hiện nhiệm vụ phải lưu ý có đánh giá tác động hiệu quả mang lại, tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp, lãng phí, thất thoát.

Về chuyển đổi số, đồng chí Trần Lưu Quang lưu ý nhiều nội dung quan trọng liên quan đến đầu tư, mua sắm nhằm hoàn thiện hạ tầng mạng, trang thiết bị công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu; đồng thời đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin. Cùng với đó, cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số.

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu, người đứng đầu các sở, ngành thành phố phải chịu trách nhiệm xây dựng giải pháp hướng dẫn thủ tục hành chính cho các phường, xã, đặc khu. Trong đó, cần thiết lập đường dây nóng để cơ sở kịp thời liên hệ, trao đổi, giải đáp vướng mắc. Đối với người dân, các sở, ngành phải phối hợp chặt chẽ với địa phương để có giải pháp phù hợp, tổ chức lực lượng tại cơ sở hỗ trợ người dân khi thực hiện thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính trực tuyến.

Về nhiệm vụ phát triển KH-CN, ĐMST và chuyển đổi số, Bí thư Thành ủy TPHCM nêu rõ, người đứng đầu các sở, ban, ngành và địa phương phải chịu trách nhiệm cao nhất về kết quả thực hiện. Đồng chí giao Ban Tổ chức Thành ủy và Sở Nội vụ TPHCM xây dựng cơ chế đánh giá cán bộ năm 2026, trong đó gắn chặt với kết quả thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đề án 204 của Ban Bí thư và Đề án 06 của Chính phủ.

Về chuyển đổi số trong khối Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Phạm Văn Hiền cho biết, đã tiết kiệm hơn 300 triệu đồng chi phí in ấn, bưu phí và giảm bớt gần 600 giờ làm việc thủ công của cán bộ, công chức trong quý 1-2026. Dữ liệu tổ chức Đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ TPHCM - dữ liệu gốc đã được làm sạch, chuẩn hóa đạt mức 99%. Đặc biệt, TPHCM đã số hóa "dữ liệu số", phục vụ đắc lực cho công tác khai thác, nghiên cứu của cán bộ, công chức. Đồng thời, tập trung xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cơ quan Đảng thành phố. Hệ thống này sẽ là cơ sở để triển khai các bước tiếp theo trong việc đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ, công chức thông qua hệ thống chỉ số KPI.

