6 tháng đầu năm 2026, Công ty Xổ số Kiến thiết TPHCM tài trợ cho các hoạt động an sinh xã hội gần 20 tỷ đồng

Trong hoạt động chào mừng dấu mốc lịch sử đặc biệt này, Công ty đã thực hiện công trình thi đua đầy ý nghĩa xã hội thông qua việc tài trợ chi phí phẫu thuật tim cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 1 tỷ đồng. Đại diện Công ty, ông Trương Vĩnh Tùng – Bí Thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc công ty đã trao kinh phí hỗ trợ nhằm tiếp thêm cơ hội sống, cơ hội được khỏe mạnh và phát triển bình thường cho nhiều trẻ em không may mắc bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn thành phố.

Ông Trương Vĩnh Tùng, Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc Công ty (thứ 2 từ phải sang) trao bảng tài trợ chi phí phẫu thuật tim cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 1 tỷ đồng

Mỗi ca phẫu thuật thành công không chỉ giúp các em vượt qua ranh giới giữa sự sống và bệnh tật mà còn mang lại niềm vui, niềm hy vọng cho gia đình và cộng đồng. Đây không đơn thuần là sự hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, sự sẻ chia và truyền thống "Tương thân tương ái" mà Công ty TNHH MTV XSKT Thành phố Hồ Chí Minh luôn gìn giữ và phát huy trong suốt quá trình hình thành và phát triển.

Việc đồng hành trực tiếp cùng cộng đồng đã minh chứng cho giá trị cốt lõi của Công ty: Phát triển kinh doanh luôn song hành cùng trách nhiệm xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm, công ty đã tài trợ - hỗ trợ cho Quỹ vì người nghèo, đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, tài trợ học bổng nâng bước học sinh nghèo hiếu học và hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, người bán vé số dạo trên địa bàn thành phố và trong khu vực, hỗ trợ Hội bệnh nhân nghèo mổ tim cho các cháu thiếu nhi....Với số tiền lên đến gần 20 tỷ đồng. Việc đồng hành trực tiếp cùng cộng đồng đã minh chứng cho giá trị cốt lõi: Phát triển kinh doanh luôn song hành cùng trách nhiệm xã hội.

Theo Công ty XSKT TP Hồ Chí Minh