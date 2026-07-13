Công ty XSKT Đồng Tháp chi trả gần 99 tỷ đồng tiền thưởng trong tuần đầu tháng 7/2026

Phòng trả thưởng thuộc Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp vừa công bố báo cáo số liệu chi trả thưởng đối với loại hình xổ số truyền thống. Theo đó, chỉ tính riêng từ ngày 3 đến 9-7-2026, công ty đã thực hiện chi trả thưởng lên tới con số gần 99 tỷ đồng, mang lại niềm vui trúng thưởng cho hàng trăm ngàn lượt khách hàng.

Cụ thể, trong tuần vừa qua, hệ thống trả thưởng của Xổ số kiến thiết Đồng Tháp đã tiếp nhận và xử lý thành công tổng cộng 181.659 vé trúng thưởng các hạng giải khác nhau. Tổng nguồn ngân sách được giải ngân để chi trả cho các khách hàng may mắn đạt 98.882.000.000 đồng (Chín mươi tám tỷ, tám trăm tám mươi hai triệu đồng).

Tóm tắt số liệu chi trả thưởng tuần (03/07 – 09/07/2026): • Số lượng vé đã trả thưởng: 181.659 vé • Số tiền chi trả trong tuần: 98.882.000.000 đồng • Địa phương trúng giải Đặc biệt: TÂY NINH • Lũy kế trả thưởng từ đầu năm: 2.022.876.600.000 đồng

Đáng chú ý, tấm vé may mắn trúng giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng thuộc kỳ quay số mở thưởng lần này đã tìm được chủ nhân tại địa bàn tỉnh Tây Ninh. Sự phân bổ các giải thưởng lớn rộng khắp các tỉnh thành khu vực miền Nam tiếp tục khẳng định tính minh bạch, khách quan và sức hút mạnh mẽ của loại hình vé số truyền thống Đồng Tháp.

Tính từ đầu năm 2026 đến hết ngày 9-7-2026, lũy kế tổng số tiền mà Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp đã chi chi trả thưởng cho người dân tham gia mua vé số đạt tổng giá trị ấn tượng lên đến 2.022.876.600.000 đồng (Hơn 2.022 tỷ đồng). Nguồn chi trả thưởng khổng lồ này không chỉ mang đến cơ hội thay đổi cuộc đời cho nhiều cá nhân may mắn mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội và đóng góp ngân sách nhà nước thông qua các hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa tại địa phương.

HỒNG MINH