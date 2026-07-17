Ngày 16-7, nằm trong chuỗi sự kiện đặc sắc của Festival Biển Khánh Hòa, Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức Lễ hội Ẩm thực Yến sào Khánh Hòa năm 2026 tại Công viên Văn hóa Yến sào (đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang).

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các đội tham dự lễ hội ẩm thực

Đánh dấu cột mốc 15 năm tổ chức, lễ hội năm nay mang đến không gian văn hóa ẩm thực quy mô lớn, tôn vinh những nét tinh hoa của ẩm thực yến sào. Điểm nhấn của lễ hội năm 2026 là Cuộc thi “Tinh hoa Ẩm thực Yến sào Khánh Hòa 2026” lần đầu tiên mở rộng quy mô, quy tụ 22 đội thi đến từ các resort và khách sạn 4 sao, 5 sao tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tham gia tranh tài với tổng giải thưởng gần 160 triệu đồng.

Ban giám khảo chấm thi

Ban Giám khảo năm nay quy tụ các chuyên gia, tiến sĩ ẩm thực, nghệ nhân và siêu đầu bếp uy tín hàng đầu đến từ Thái Lan, Malaysia và Việt Nam.

Ban tổ chức cung cấp cho mỗi đội kinh phí gồm 1,5 triệu đồng và 30 gram yến sào tinh chế đảo yến thiên nhiên Khánh Hòa. Trong 90 phút, mỗi đội thi gồm 3 thành viên sẽ chế biến 2 món ăn, gồm 1 món mặn và 1 món ngọt, dành cho 4 người. Nguyên liệu chính là Yến sào đảo yến thiên nhiên Khánh Hòa cùng những sản vật phong phú đặc trưng của địa phương như tôm hùm, cua biển, hải sâm, vi cá, rong nho…

Các đội trình bày món ăn

Những món ăn ngon lành do các đầu bếp hàng đầu tại Nha Trang thực hiện

Với những nguyên liệu trên, các đội thi chế biến, trình diễn nghệ thuật ẩm thực đặc sắc và sáng tạo, tôn vinh nét tinh hoa của ẩm thực yến sào. Bên cạnh đó, cuộc thi giúp khán giả cảm nhận được giá trị bổ dưỡng của yến sào đảo yến thiên nhiên Khánh Hòa, góp phần quảng bá những nét đặc sắc của ẩm thực xứ sở “rừng trầm biển yến” đến với du khách.

Lãnh đạo tỉnh và Ban Lãnh đạo Công ty Yến Sào Khánh Hòa tham quan các gian hàng ẩm thực

Chương trình Lễ hội Ẩm thực Yến sào Khánh Hòa có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, cùng các siêu đầu bếp nổi tiếng mang đến cho khán giả những màn trình diễn nghệ thuật đầy sáng tạo và đặc sắc.

Song song với việc chú trọng phát triển sản xuất kinh doanh, Công ty Yến sào Khánh Hòa luôn thể hiện trách nhiệm với xã hội cộng đồng. Nhân dịp này, Công ty đã dành 1,1 tỷ đồng cho hoạt động thiện nguyện.

Cụ thể, công ty trao tặng 10 căn Nhà Đại đoàn kết và 2 căn Nhà Đồng đội cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Tây Nha Trang, xã Suối Hiệp, xã Khánh Vĩnh, xã Nam Cam Ranh, xã Hòa Trí và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa. Mỗi căn nhà giá trị 75 triệu đồng, tiếp nối hành trình hơn 100 căn Nhà tình nghĩa, Nhà đại đoàn kết đã được Công ty trao tặng trước đó.

Lãnh đạo tỉnh và Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa trao biểu trưng nhà Đại đoàn kết và nhà Đồng đội

Công ty cũng trao tặng 20 suất học bổng (trị giá 10 triệu đồng/suất) dành cho các sinh viên hiếu học vượt khó của trường Đại học Nha Trang.

Lãnh đạo tỉnh và Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa trao học bổng cho các sinh viên

Trong khuôn khổ sự kiện, Công ty Yến sào Khánh Hòa còn tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật ngành nghề Yến sào và Mô hình hang đảo yến, khai thác yến được trưng bày tại khu vực Đền thờ Thủy tổ ngành nghề Yến sào. Với chủ đề “Tinh hoa ngành nghề yến sào”, triển lãm ảnh trưng bày 90 tác phẩm ảnh giới thiệu về lịch sử hình thành, giá trị văn hóa, nghề khai thác và bảo tồn nguồn tài nguyên Yến sào Khánh Hòa qua nhiều thế hệ. Đây là những tác phẩm nghệ thuật đạt giải cao trong các cuộc thi Ảnh đẹp Yến sào Khánh Hòa do Công ty tổ chức qua các năm.

Các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh nghệ thuật ngành nghề Yến sào và Mô hình hang đảo yến, khai thác yến

Công ty Yến sào Khánh Hòa luôn tự hào là đơn vị đầu ngành trên cả nước thực hiện sứ mệnh phổ biến giá trị cao quý của Yến sào thiên nhiên Khánh Hòa, góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phát huy truyền thống ngành nghề yến sào, tôn vinh nét đẹp văn hóa doanh nghiệp, xem đó là nền tảng để phát triển bền vững, nâng tầm thương hiệu, tạo dấu ấn đậm nét cho thương hiệu Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest trên thị trường quốc tế.

>> Một số hình ảnh trao giải cuộc thi:

Ban Tổ chức Trao kỷ niệm chương cho Ban giám khảo

Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi

K.H