UBND xã Bình Giã (TPHCM) thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế trực thuộc Trạm Y tế xã năm 2026 nhằm bổ sung nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân và nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị.

Theo đó, kỳ tuyển dụng được thực hiện căn cứ các quy định hiện hành của Chính phủ, Bộ Nội vụ, UBND TPHCM và Kế hoạch tuyển dụng của UBND xã Bình Giã. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 01 viên chức, thực hiện theo hình thức xét tuyển.

Người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn hiện hành; đồng thời có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm. Đối với vị trí tuyển dụng, ứng viên phải tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành Luật, Quản lý nhà nước hoặc Quản trị nguồn nhân lực; có chứng chỉ tin học, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên (hoặc tương đương) và trình độ sơ cấp lý luận chính trị trở lên.

Kỳ xét tuyển được tổ chức qua hai vòng. Vòng 1 kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của hồ sơ đăng ký dự tuyển. Những thí sinh đủ điều kiện sẽ tham gia vòng 2 bằng hình thức vấn đáp, thời gian 30 phút (không tính thời gian chuẩn bị), nội dung đánh giá kiến thức, kỹ năng chuyên môn theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thí sinh đạt từ 50 điểm trở lên và có tổng điểm cao nhất sau khi cộng điểm ưu tiên (nếu có) sẽ được xem xét trúng tuyển theo quy định.

Các đối tượng chính sách được hưởng chế độ ưu tiên trong tuyển dụng theo quy định của Chính phủ, với mức cộng điểm từ 1,5 đến 7,5 điểm tùy từng nhóm đối tượng.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 29-6-2026 đến hết ngày 28-7-2026 trong giờ hành chính. Người dự tuyển có thể nộp trực tiếp tại Phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Giã hoặc gửi qua đường bưu điện.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: ấp Vĩnh Bình, xã Bình Giã, TPHCM (thời gian nộp hồ sơ tính theo dấu bưu điện trong khoảng thời gian quy định tại thông báo này). Người tiếp nhận hồ sơ: Ông Doãn Vĩnh Thọ, Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Giã.

UBND xã Bình Giã đề nghị các cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và nguyện vọng tham gia tuyển dụng chủ động chuẩn bị hồ sơ, nộp đúng thời hạn để được xem xét theo quy định.

UBND xã Bình Giã-TPHCM