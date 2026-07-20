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Sanest Khánh Hòa - Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2026

Ngày 18-7-2026, tại Hà Nội, Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải “Nhãn hiệu nổi tiếng - Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam 2026”.

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Đại diện Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa nhận giải thưởng

Xuất sắc vượt qua nhiều tiêu chí khắt khe, Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa được vinh danh tại hạng mục “Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2026”.

Giữa bối cảnh hội nhập sâu rộng, nhãn hiệu Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest đã vươn tầm trở thành biểu tượng tự hào của Thương hiệu Quốc gia. Hội tụ trọn vẹn tinh hoa sản vật thiên nhiên, thương hiệu khẳng định vị thế vững chắc bằng chất lượng vượt trội, uy tín và niềm tin yêu tuyệt đối từ người tiêu dùng. Thêm vào đó, Sanest Khánh Hòa luôn tiên phong thích ứng với kỷ nguyên số và đáp ứng xuất sắc các tiêu chuẩn quốc tế. Mang theo khát vọng vươn tầm quốc tế Yến sào Khánh Hòa đang mạnh mẽ chinh phục thị trường toàn cầu. Doanh nghiệp liên tục đầu tư công nghệ, chuẩn hóa quy trình sản xuất và tuân thủ nghiêm ngặt quy định an toàn thực phẩm.

Giải thưởng cao quý này minh chứng cho định hướng phát triển bền vững và sứ mệnh tận tâm cống hiến vì sức khỏe cộng đồng.

K.H

Từ khóa

Nhãn hiệu nổi tiếng 2026 Sanest Sanvinest Yến sào Khánh Hòa Yến sào

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