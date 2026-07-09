UBND xã Xuân Sơn (TPHCM) thông báo tuyển dụng viên chức cho Trạm Y tế và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công trực thuộc UBND xã năm 2026 theo hình thức xét tuyển.

Tổng nhu cầu tuyển dụng là 12 chỉ tiêu, gồm 2 chỉ tiêu tại Trạm Y tế xã và 10 chỉ tiêu tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công.

Các vị trí tuyển dụng thuộc nhiều lĩnh vực như: Hành chính - Văn phòng; Kế toán; Văn hóa - Thể thao và du lịch; Thông tin - truyền thông và chuyển đổi số; Khuyến nông; Quản lý chợ; Môi trường - Đô thị; Văn thư - Lưu trữ kiêm thủ quỹ.

Người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Viên chức, có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển. Tùy từng vị trí, yêu cầu trình độ từ đại học trở lên thuộc các ngành, chuyên ngành liên quan.

Kỳ tuyển dụng được thực hiện theo phương thức xét tuyển qua 2 vòng. Vòng 1 kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển thông qua phiếu đăng ký. Những thí sinh đủ điều kiện sẽ tham gia vòng 2 là thi nghiệp vụ chuyên ngành bằng hình thức vấn đáp. Thời gian vấn đáp 30 phút, thí sinh có tối đa 15 phút chuẩn bị trước khi thi. Thang điểm vòng 2 là 100 điểm.

Người trúng tuyển phải đạt từ 50 điểm trở lên ở vòng 2 và có tổng điểm xét tuyển cộng điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí.

Các đối tượng chính sách được cộng điểm ưu tiên theo quy định hiện hành. Mức cộng điểm cao nhất là 7,5 điểm đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh và người hưởng chính sách như thương binh. Các nhóm đối tượng khác được cộng từ 1,5 đến 5 điểm tùy trường hợp.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 22-6-2026 đến hết ngày 31-7-2026 trong giờ hành chính các ngày làm việc.

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Phòng Văn hóa - Xã hội xã Xuân Sơn, ấp Xuân Tân, xã Xuân Sơn, TPHCM hoặc gửi qua đường bưu điện. Người tiếp nhận hồ sơ là bà Phan Thị Thanh Thảo, công chức Phòng Văn hóa - Xã hội xã Xuân Sơn, điện thoại 0989.235.603.

Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển sẽ được UBND xã Xuân Sơn thông báo cụ thể sau. Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển sẽ nộp lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

UBND xã Xuân Sơn-TPHCM