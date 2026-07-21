Vedan Việt Nam lần thứ 11 liên tiếp được vinh danh "Nhãn hiệu Nổi tiếng Việt Nam"

Đại diện các doanh nghiệp xuất sắc vinh dự nhận Chứng nhận Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2026 tại Lễ vinh danh.

Ngày 18-7-2026 tại Hà Nội, Công ty CPHH Vedan Việt Nam được vinh danh trong Top 10 Nhãn hiệu Nổi tiếng Việt Nam 2026 với hai dòng sản phẩm tiêu biểu là bột ngọt và hạt nêm, ghi dấu 11 năm liền doanh nghiệp nhận danh hiệu này.

Lễ trao giải “Nhãn hiệu Nổi tiếng - Nhãn hiệu Cạnh tranh” được Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (VIPA) tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh các thương hiệu có uy tín, được người tiêu dùng tin tưởng và có nhiều đóng góp tích cực cho kinh tế - xã hội. Việc liên tiếp đạt danh hiệu cho thấy sự đánh giá tích cực của thị trường và người tiêu dùng đối với những nỗ lực bền bỉ của Vedan trong hành trình xây dựng thương hiệu gắn với chất lượng, đổi mới và phát triển bền vững.

Đón nhận danh hiệu, Bà Hà Thị Hòa Bình – đại diện Vedan chia sẻ: “Suốt hành trình phát triển tại Việt Nam, Vedan đã xác định rằng xây dựng một thương hiệu bền vững phải luôn gắn liền với việc tạo dựng giá trị, nâng cao chất lượng cuộc sống người tiêu dùng, đóng góp cho cộng đồng và sự thịnh vượng của đất nước. Những thành tựu mà Vedan đạt được trong suốt 35 năm qua chính là động lực để chúng tôi hiện thực hóa tầm nhìn 'Liên tục đáp ứng cuộc sống mới khỏe mạnh và ngon miệng cho mỗi người' thông qua đổi mới công nghệ và phát triển bền vững.”

Bà Hà Thị Hòa Bình – Đại diện Công ty vinh dự nhận Chứng nhận Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2026

Giải thưởng không chỉ khẳng định uy tín thương hiệu, chất lượng sản phẩm bền vững mà còn là dấu ấn ý nghĩa trên hành trình 35 năm bền bỉ gắn kết cùng cộng đồng tại Việt Nam. Trong suốt chặng đường phát triển, doanh nghiệp không ngừng đầu tư vào công nghệ sinh học và công nghệ lên men hiện đại, phát triển đa dạng các dòng sản phẩm từ bột ngọt, hạt nêm, nước chấm đến các nguyên liệu thực phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng và ngành công nghiệp chế biến thực phẩm.

Song hành với hiệu quả sản xuất - kinh doanh bền vững, Vedan đề cao phương châm ‘Phát triển từ xã hội, cống hiến cho xã hội’, gắn sự tăng trưởng của doanh nghiệp với việc triển khai nhiều hoạt động vì cộng đồng và địa phương. Điển hình, vào giai đoạn 2021-2025, doanh nghiệp dành khoảng 17,76 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh như xây dựng nhà tình thương, trao học bổng cho học sinh, sinh viên khuyết tật, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, duy trì các hoạt động hiến máu nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp khi thiên tai xảy ra.

Bước sang chặng đường phát triển mới, Vedan cho biết sẽ tiếp tục đầu tư cho đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực sản xuất, phát triển các sản phẩm đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại, đồng thời tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng.

V.D