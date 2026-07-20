Xổ số Bà Rịa – Vũng Tàu: khách hàng tại Đồng Nai trúng giải đặc biệt hơn 30 tỷ đồng

Tin vui liên tiếp cho người chơi vé số miền Nam khi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu vừa công bố danh sách trao thưởng giải đặc biệt tuần qua. Đáng chú ý, một khách hàng đến từ Đồng Nai đã trúng 16 tờ đặc biệt trị giá 32 tỷ đồng.

Lộ diện chủ nhân may mắn trúng độc đắc 32 tỷ đồng

Theo thông tin mới nhất từ Công ty Xổ số kiến thiết (XSKT) Bà Rịa – Vũng Tàu, trong kỳ vé 7B mở thưởng ngày thứ Ba (14-7-2026), may mắn đã mỉm cười với các khách hàng tại tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, công ty đã hoàn tất thủ tục trả thưởng cho 16 tờ vé số trúng giải đặc biệt của kỳ quay này. Tổng số tiền thưởng được trao tay cho người trúng thưởng tại Đồng Nai lên tới 32.000.000.000 đồng (Ba mươi hai tỷ đồng). Đây được xem là một trong những tuần có người chơi tại khu vực này trúng thưởng giá trị lớn.

Tiếp tục trả thưởng vé số kỳ trước và những con số "biết nói"

Không chỉ có khách hàng tỉnh Đồng Nai "lên hương", các khách hàng tại Vĩnh Long cũng nhận tin vui muộn từ kỳ vé 7A (mở thưởng ngày 07-7-2026). Công ty đã tiến hành trao thưởng cho 02 tờ vé trúng giải đặc biệt còn lại với tổng giá trị 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng).

Tính đến thời điểm ngày 17-7-2026, những con số thống kê từ Công ty XSKT Bà Rịa – Vũng Tàu đã trả thưởng cho khách hàng như sau:

· Tổng số tiền trả thưởng giải đặc biệt từ đầu năm đến 17-7-2026: Đạt mốc 872.000.000.000 đồng.

· Tổng tất cả các giải thưởng đã chi trả từ đầu năm đến 10-7-2026: Lên đến 2.042.743.700.000 đồng.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến đồng bào tỉnh Đồng Nai đã trúng giải đặc biệt kỳ vé 7B. Kính mong Quý khách hàng tiếp tục ủng hộ mua vé số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu để vừa tìm kiếm cơ hội đổi đời, vừa góp phần xây dựng quê hương!"

Bạn đã sở hữu tấm vé số Bà Rịa-Vũng Tàu cho kỳ quay số tiếp theo chưa ? XSKT Bà Rịa Vũng Tàu mở thưởng vào thứ ba hàng tuần cùng với XSKT Bến Tre, XSKT Bạc Liêu. Hãy kiểm tra kỹ tấm vé trên tay, biết đâu chủ nhân của giải độc đắc hàng tỷ đồng kế tiếp chính là bạn!

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HỒNG MINH