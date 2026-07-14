Vedan Việt Nam phát động Tháng hành động về An toàn, Vệ sinh lao động năm 2026

Từ ngày 4-5 đến 13-7-2026, Công ty CPHH Vedan Việt Nam tổ chức Tháng hành động về An toàn, Vệ sinh lao động năm 2026 với chủ đề “Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số”.

Vedan Việt Nam tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2025

Tại Vedan Việt Nam, đây là hoạt động được duy trì thường niên nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên trong chấp hành quy định về an toàn, vệ sinh lao động. Đồng thời, chương trình hướng đến cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động, chủ động phòng ngừa rủi ro và hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Vedan Việt Nam giúp người lao động nâng cao kỹ năng ứng phó, sơ tán và xử lý tình huống khẩn cấp

Trọng tâm của chương trình là hội thảo “An toàn lao động - Nhận diện rủi ro và Đồng hành cùng người lao động” với sự tham gia của các phòng ban, đơn vị và người lao động. Nội dung thảo luận hướng đến nhận diện rõ rủi ro, rút kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm xây dựng môi trường làm việc an toàn.

Tại Hội thảo, Đại diện Ban lãnh đạo Vedan Việt Nam nhấn mạnh: “An toàn lao động không phải là hoạt động theo từng giai đoạn, mà là thực hành xuyên suốt trong mọi khâu sản xuất, kinh doanh. Chúng tôi liên tục rà soát, cải tiến quy trình và ứng dụng các giải pháp khoa học, công nghệ nhằm giảm thiểu rủi ro, nâng cao chất lượng môi trường làm việc, qua đó từng bước thực hiện sứ mệnh 'Nhu cầu thúc đẩy sáng tạo, chân thiện cùng tạo thịnh vượng' mà Vedan luôn theo đuổi".

Hội thảo “An toàn lao động – Nhận diện rủi ro và đồng hành cùng người lao động” thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên Vedan Việt Nam tham gia

Xuyên suốt tháng hành động, Vedan triển khai công tác tuyên truyền qua băng rôn, đèn LED với các thông điệp dễ nhớ nhưng đầy tính nhân văn như: “An toàn hôm nay - Hạnh phúc ngày mai”, “Chạy xe an toàn - Về nhà bình an”, “An toàn không phải chi phí - là đầu tư cho tương lai”,…

Đồng thời, Vedan phát động bình chọn các đơn vị tiêu biểu trong công tác đảm bảo an toàn lao động năm 2025 và “Công nhân viên làm công tác an toàn, vệ sinh lao động giỏi” để tuyên dương và nhân rộng tinh thần chủ động xây dựng môi trường làm việc an toàn, trách nhiệm. Bên cạnh đó, Công ty tổ chức cuộc thi “Rung chuông vàng” về an toàn lao động năm 2026 và Diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp cùng Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai giúp nâng cao kỹ năng ứng phó và xử lý các tình huống về mặt lý thuyết lẫn thực hành.

Hội thi Rung chuông vàng giúp người lao động củng cố kiến thức, nâng cao ý thức tuân thủ quy định về an toàn, vệ sinh lao động

Thông qua Tháng hành động về An toàn, Vệ sinh lao động năm 2026, Vedan tiếp tục khẳng định cam kết duy trì văn hóa an toàn lao động gắn với các giá trị ‘Thành tín - Sáng tạo - Trách nhiệm - Vượt trội’. Đây cũng là một phần trong định hướng cải tiến liên tục công tác quản lý an toàn, hướng tới sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Trải qua 35 năm phát triển, Vedan xác định “Người lao động là tài sản quý giá nhất của công ty”, vừa xây dựng chế độ phúc lợi ổn định vừa chú trọng xây dựng đời sống tinh thần phong phú cho người lao động qua các hoạt động văn hóa, thể thao và vui chơi. Từ đó, đã từng bước xây dựng Vedan Việt Nam trở thành “ngôi nhà thứ hai” để người lao động an tâm làm việc và phát triển lâu dài.

V.D