Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng thông báo

Thông báo về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân thuộc dự án Khu Tái định cư Tây Bắc đường AIII, Phường 12, thành phố Vũng Tàu (nay thuộc phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh)

Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng đang triển khai thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu Tái định cư Tây Bắc đường AIII, Phường 12, thành phố Vũng Tàu (nay thuộc phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đơn đề nghị chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ của một số hộ dân, gồm:

1. Ông Khổng Quang Thịnh, địa chỉ thu hồi số nhà 155/3/5 đường Đô Lương, Phường 12, thành phố Vũng Tàu (nay thuộc phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh) liên quan ông Trần Ngọc Thân thuộc một phần thuộc thuộc thửa đất số 23, tờ bản đồ địa chính số 73 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 916767 do UBND thành phố Vũng Tàu cấp ngày 18/10/2007.

2. Ông Mai Văn Bình tại số nhà 155/3/12A đường Đô Lương, Phường 12, thành phố Vũng Tàu (nay thuộc phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh) liên quan ông Vũ Hữu Kê (Đặng Kim Luận - Trương Thị Hà) thuộc một phần thuộc thuộc thửa đất số 23, tờ bản đồ địa chính số 73 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 916767 do UBND thành phố Vũng Tàu cấp ngày 18/10/2007.

3. Ông Lâm Tấn Phát, địa chỉ nhà, đất thu hồi đối diện số nhà 155/1A đường Đô Lương, Phường 12, thành phố Vũng Tàu (nay thuộc phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh);

+ Ông (bà) Ngô Văn Dương - Chu Thị Vân địa chỉ thu hồi số nhà 155/1/3A đường Đô Lương, Phường 12, thành phố Vũng Tàu (nay thuộc phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh);

+ Ông (bà) Nguyễn Văn Năm - Trương Nguyễn Hạnh Trang địa chỉ thu hồi số nhà 155/1A đường Đô Lương, Phường 12, thành phố Vũng Tàu (nay thuộc phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh);

Cùng liên quan 08 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BD 164305, BD 164306, BD 164307, BD 164308, BD 164309, BD 164310, BD 164311, BD 164312 do UBND thành phố Vũng Tàu cấp ngày 17/9/2010 cho các ông (bà) Nguyễn Văn Năm, Hoàng Xuân Hải, Nguyễn Phùng Cảnh, Đỗ Thị Thanh, Cao Thị Thủy, Phan Thị Lùng, Cao Thị Vân, Hoàng Văn Hiến với diện tích 901,5m2 đất trồng cây lâu năm, thuộc thửa đất số 96, tờ bản đồ địa chính phường 12 số 73.

4. Ông Trần Khắc Khải, địa chỉ thu hồi số nhà 1216/33A Đường 30/4, Phường 12, thành phố Vũng Tàu (nay thuộc phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh), diện tích đất thu hồi 55,4 m2 thuộc thửa đất số 91 tờ số 32 cũ, Phường 11 (cũ) liên quan đến ông Lê Minh Tiến; ông, bà Nguyễn Văn Tuấn - Trương Thị Nguyệt Lãng.

Sau 10 ngày kể từ ngày đăng Thông báo (03 kỳ liên tiếp) này trên Báo Sài gòn giải phóng, các Ông (Bà) có liên quan đến các thửa đất nêu trên không có ý kiến phản hồi, không liên hệ (ông Nguyễn Thanh Phong, số điện thoại: 078.992.5959 - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng - Địa chỉ liên hệ: số 18 Đường 3/2, phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh) thì Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng sẽ thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các ông (bà): Khổng Quang Thịnh, Mai Văn Bình, Lâm Tấn Phát, Ngô Văn Dương - Chu Thị Vân, Nguyễn Văn Năm - Trương Nguyễn Hạnh Trang, Trần Khắc Khải. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng không chịu trách nhiệm đối với mọi thắc mắc, khiếu nại, kiến nghị của các Tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng