Hội thảo Bảo tồn chim yến gắn với phát triển bền vững thương hiệu Yến Sào Khánh Hòa

Hội thảo sẽ diễn ra ngày 15-7-2026 tại Hội trường Khách sạn Nha Trang Palace, số 09 Yersin, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Khánh Hòa – xứ sở “Trầm hương Yến sào” từ lâu đã nổi tiếng với nguồn tài nguyên yến sào đảo thiên nhiên quý giá. Nhằm đánh giá toàn diện thực trạng, bảo tồn quần thể chim yến và bảo vệ vững chắc bản quyền thương hiệu, Báo Tiền Phong phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo chuyên đề trên

Với sự đồng hành của Công ty Yến sào Khánh Hòa trong vai trò Nhà tài trợ chính, hội thảo hứa hẹn sẽ mang đến những góc nhìn sâu sắc và giải pháp đột phá cho ngành yến.

THÔNG TIN SỰ KIỆN Thời gian: Bắt đầu lúc 07h30, ngày 15-07-2026. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Nha Trang Palace, số 09 Yersin, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Bảo tồn chim yến và bảo vệ thương hiệu Yến sào Khánh Hòa không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp, mà là sự chung tay của toàn xã hội nhằm gìn giữ nguồn tài nguyên quý báu của quốc gia!

K.H