60 quốc gia nhận được lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza

Cơ sở hạ tầng bị hư hại trong cuộc xung đột tại Gaza. Ảnh: XINHUA

Theo bản sao bức thư mời và dự thảo điều lệ, Hội đồng Hòa bình sẽ do ông Tổng thống Donald Trump giữ vai trò chủ tịch trọn đời. Hoạt động của hội đồng dự kiến khởi đầu bằng việc xử lý xung đột tại Gaza, trước khi mở rộng sang các điểm nóng khác trên thế giới.

Tổng thống Donald Trump mong muốn mỗi quốc gia thành viên sẽ phục vụ trong nhiệm kỳ không quá 3 năm, kể từ khi hiến chương có hiệu lực, có thể được gia hạn bởi chủ tịch. Tuy nhiên, quy định về nhiệm kỳ 3 năm sẽ không áp dụng đối với các quốc gia đóng góp hơn 1 tỷ USD tiền mặt cho Hội đồng Hòa bình trong năm đầu tiên điều lệ có hiệu lực.

Ngày 16-1, Nhà Trắng công bố danh sách một số nhân vật tham gia hội đồng, bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, đặc phái viên của Tổng thống Steve Witkoff, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair và con rể ông Donald Trump, Jared Kushner. Hội đồng này được cho là sẽ tiếp tục hoạt động sau khi giai đoạn giám sát chính quyền tạm thời tại Gaza kết thúc theo thỏa thuận ngừng bắn mong manh hiện nay.

PHƯƠNG NAM