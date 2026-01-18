Israel phản đối thành phần Ban điều hành Gaza

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố danh sách “Hội đồng hòa bình” do Tổng thống Donald Trump đứng đầu, cùng Ban điều hành Gaza phụ trách quản trị hậu chiến tại Dải Gaza. Tuy nhiên, động thái này ngay lập tức vấp phải phản đối từ Israel và chỉ trích từ các lực lượng Palestine.

Cảnh đổ nát ở Gaza sau các chiến dịch quân sự của Israel. Ảnh: ANADOLU

Ngày 18-1, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, Mỹ công bố thành phần Ban điều hành Gaza mà không phối hợp với Israel và đi ngược chính sách của nước này. Thủ tướng Netanyahu đã chỉ đạo Ngoại trưởng Gideon Saar trao đổi vấn đề này với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Tel Aviv đặc biệt phản đối vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ tại Gaza.

Trước đó, theo Euronews, Ban điều hành Gaza trực thuộc Hội đồng hòa bình được Nhà Trắng công bố ngày 17-1. Tổng thống Donald Trump tự giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng hòa bình, đồng thời mời cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, lãnh đạo Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Argentina và Canada tham gia Hội đồng hòa bình. Tổng thống Donald Trump chỉ định Ngoại trưởng Marco Rubio, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, một quan chức Qatar cùng 2 nhà đàm phán Mỹ (Jared Kushner và Steve Witkoff) tham gia Ban điều hành Gaza.

Các nước được mời đã có phản hồi khác nhau. Trợ lý Thủ tướng Canada nói Ottawa dự định chấp nhận lời mời; Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận được đề nghị làm “thành viên sáng lập”; Ai Cập cho biết đang xem xét; Tổng thống Argentina Javier Milei viết trên X rằng sẽ “vinh dự” tham gia. Ông Tony Blair cảm ơn Tổng thống Trump vì “lãnh đạo việc thành lập Hội đồng hòa bình”, dù bản thân ông là nhân vật gây tranh cãi tại Trung Đông do vai trò trong cuộc chiến Iraq năm 2003.

Nhà Trắng cho biết Hội đồng hòa bình sẽ xử lý các vấn đề như xây dựng năng lực quản trị, quan hệ khu vực, tái thiết, thu hút đầu tư và huy động vốn quy mô lớn. Washington cũng tuyên bố kế hoạch Gaza đã bước sang giai đoạn hai, từ thực thi lệnh ngừng bắn sang giải giáp Hamas. Theo truyền hình Đức DW ngày 17-1, Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm Thiếu tướng Mỹ Jasper Jeffers chỉ huy Lực lượng ổn định quốc tế, phụ trách an ninh và huấn luyện lực lượng cảnh sát mới tại Gaza. Trước đó, ông Ali Shaath – người gốc Gaza, cựu Thứ trưởng Chính quyền Palestine, được chọn đứng đầu ủy ban quản trị kỹ trị.

HUY QUỐC