Số người thiệt mạng tại Gaza vượt 70.000 người

Theo Tân Hoa xã, Bộ Y tế Palestine thông báo tổng số người thiệt mạng do chiến sự kéo dài hơn hai năm tại Dải Gaza đã lên mức 70.100 người.

Dải Gaza trong chiến sự. Ảnh: XINHUA

Đáng chú ý, chỉ trong hơn một tháng sau khi lệnh ngừng bắn được ký kết, toàn Dải Gaza đã ghi nhận thêm 354 người chết, được cho là nạn nhân trong các cuộc tấn công của quân đội Israel.

Bộ Y tế Palestine cho biết con số thống kê này bao gồm cả dân thường và chiến binh, và hiện tại chưa thể được xác minh độc lập.

Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 10-10, từ đó các đội cứu hộ đã có điều kiện tiếp cận nhiều khu vực bị phá hủy, tìm thấy thêm các thi thể nạn nhân nên số người chết tăng. Trong giai đoạn đầu của chiến sự, các trường hợp tử vong chủ yếu được thống kê dựa trên số thi thể được đưa đến bệnh viện. Ở giai đoạn sau, cơ quan y tế Gaza trì hoãn việc cộng thêm hàng ngàn trường hợp tử vong được báo cáo cho đến khi hoàn tất các kiểm tra pháp y, y tế và pháp lý cần thiết.

Phía Israel chưa đưa ra bình luận về số thương vong mới tại Gaza do Bộ Y tế Palestine công bố.

PHƯƠNG NAM