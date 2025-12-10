UNICEF: 9.300 trẻ em ở Gaza nhập viện vì suy dinh dưỡng cấp tính

Theo Guardian, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết khoảng 9.300 trẻ em đã được đưa đi điều trị suy dinh dưỡng cấp tính tại Gaza sau lệnh ngừng bắn hồi tháng 10 vừa qua.

Trẻ em đang sống tại các khu lều tạm ở Dải Gaza. Ảnh: XINHUA

Mặc dù con số này đã giảm so với mức hơn 14.000 trường hợp được ghi nhận vào tháng 8-2025, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với thời gian ngừng bắn ngắn hồi tháng 2 và tháng 3 năm nay.

Theo UNICEF, số liệu thống kê này cho thấy dòng viện trợ vẫn chưa đủ. Nạn đói đã ảnh hưởng tới khoảng nửa triệu người, tương đương 1/4 dân số tại Gaza, trong đó trẻ em là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi cuộc chiến kéo dài.

Theo UNICEF, mặc dù đã có thể đưa nhiều hàng viện trợ hơn vào Gaza kể từ khi có thỏa thuận ngừng bắn hôm 10-10, nhưng vẫn còn nhiều trở ngại như chậm trễ, từ chối hàng hóa tại các điểm qua lại, đóng cửa tuyến đường và thách thức an ninh.

Trong khi đó, phía Israel vừa thông báo sẽ mở lại cửa khẩu Allenby để cho phép chuyển hàng viện trợ và hàng hóa từ Jordan sang Bờ Tây và Dải Gaza.

PHƯƠNG NAM