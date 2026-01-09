69 tác phẩm mỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc hội tụ tại Hà Nội

Triển lãm “Sắc màu hữu nghị” quy tụ 69 tác phẩm mỹ thuật của các nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc mở ra không gian đối thoại nghệ thuật đa chiều, nơi hội họa và điêu khắc trở thành ngôn ngữ chung kết nối hai nền văn hóa.

Tác phẩm Mùa hoa

Sự kiện do Trung tâm UNESCO Mỹ thuật Hà Nội phối hợp Hiệp hội Trao đổi Nghệ thuật quốc tế Hàn Quốc tổ chức, diễn ra từ ngày 12 đến 18-1 tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền (Hà Nội).

Là hoạt động thường niên của Trung tâm UNESCO Mỹ thuật Hà Nội, triển lãm tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối giữa các họa sĩ trong nước với nghệ sĩ quốc tế. Nhiều năm qua, trung tâm duy trì các chương trình giao lưu với nghệ sĩ đến từ Pháp, Hàn Quốc, Phần Lan, Canada… góp phần mở rộng đối thoại mỹ thuật trong bối cảnh hội nhập văn hóa ngày càng sâu rộng.

Tác phẩm Mùa Đông ấm áp

Tại triển lãm, các nghệ sĩ Việt Nam giới thiệu những sáng tác đa chất liệu, phản ánh diện mạo phong phú của mỹ thuật đương đại. Từ hội họa giàu cảm xúc, sơn mài lắng đọng đến tranh lụa, acrylic và điêu khắc, triển lãm cho thấy sự giao thoa hài hòa giữa truyền thống và tinh thần hiện đại.

Các họa sĩ Hàn Quốc mang đến sắc thái khác biệt nhưng giàu đồng điệu tinh thần. Chủ tịch Hiệp hội Trao đổi Nghệ thuật quốc tế Hàn Quốc Kim Jung Taek cùng các họa sĩ Park Hye Ja, Yoo Young Kwae, Jeong Hyun Ja, Lee Hyang Jae... giới thiệu 14 tác phẩm màu nước, bột màu, acrylic và chất liệu tổng hợp. Các tác phẩm “Chân dung”, “Con chim non”, “Thu sang”, “Gia đình”, “Ngày và đêm” thể hiện tư duy tạo hình hiện đại, tinh tế trong bố cục và màu sắc, đồng thời kế thừa tinh thần hội họa phương Đông, đề cao sự hài hòa giữa con người và tự nhiên.

Tác phẩm Hòa điệu

Họa sĩ Phan Thị Thanh Mai, Giám đốc Trung tâm UNESCO Mỹ thuật Hà Nội nhận định, sự hiện diện song song của tác phẩm Việt Nam và Hàn Quốc tạo nên không gian nghệ thuật đa chiều, nơi khác biệt ngôn ngữ tạo hình đi cùng những tương đồng về cảm xúc, tư duy thẩm mỹ và tinh thần sáng tạo. Với tên gọi “Sắc màu hữu nghị”, triển lãm nhấn mạnh nghệ thuật như nhịp cầu bền bỉ của hòa bình, hợp tác và tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

VĨNH XUÂN