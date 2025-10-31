Văn hóa - Giải trí

Triển lãm “Lụa là”: Khi mỹ thuật và thiết kế cùng kể chuyện bằng ánh sáng và cảm xúc

Hai nghệ sĩ đến từ hai lĩnh vực khác nhau nhưng lại chung “tần số thẩm mỹ”, cùng tìm kiếm sự giao hòa giữa cái đẹp của nghệ thuật và cái đẹp của đời sống.

Triển lãm “Lụa là” – triển lãm cá nhân lần thứ 12 của họa sĩ Bùi Tiến Tuấn, tại Thái Công Art Gallery (66-68 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, TPHCM)

Họa sĩ Bùi Tiến Tuấn và nhà thiết kế Quách Thái Công cùng gặp nhau trong “Lụa là” tại Thái Công Art Gallery (số 66-68, đường Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, TPHCM).

Triển lãm lần này do nhà thiết kế Quách Thái Công giám tuyển, diễn ra từ nay đến ngày 11-12.

Đây cũng là lần đầu tiên họa sĩ Bùi Tiến Tuấn - người gắn liền với tranh lụa đương đại - hợp tác cùng nhà thiết kế nội thất Quách Thái Công trong một dự án nghệ thuật.

“Sau triển lãm cá nhân lần thứ 11, tôi định nghỉ một thời gian để làm việc nhóm. Nhưng khi anh Thái Công mời tôi khai trương không gian mới, tôi biết đây là một cơ duyên đẹp,” họa sĩ Bùi Tiến Tuấn chia sẻ.

574266952_10162086353321089_1887352950044733_n.jpg
Không gian triển lãm

Triển lãm giới thiệu những tác phẩm mới cùng các bức tranh tiêu biểu trong các loạt sáng tác: Sợi chỉ đỏ, Phù phiếm, Bản thể nữ, Nguyệt sáng gương trong… Các bức tranh gợi nên thế giới nội tâm của người phụ nữ - mềm mại mà mạnh mẽ, mong manh mà bền bỉ, như chính tinh thần của chất liệu lụa.

Với sắc màu phấn nhẹ, lam tím, hồng phai, xám bạc cùng đường nét uyển chuyển, tranh của Bùi Tiến Tuấn gợi nên thứ hội họa của hơi thở và khoảng lặng, khiến người xem cảm nhận cái đẹp như đang tan chảy trong ánh sáng.

571265714_10162070186036089_335317629876853621_n.jpg
Nhà thiết kế Thái Công (trái) và họa sĩ Bùi Tiến Tuấn

Sự góp mặt của Thái Công Art Gallery, không chỉ góp thêm không gian thưởng lãm vào thị trường nghệ thuật tại TPHCM, mà còn hướng đến việc nâng cao thẩm mỹ cộng đồng, với tầm nhìn “đưa nghệ thuật vào đời sống”.

573601163_10162090516966089_8595001468287410723_n.jpg
Khách tham quan triển lãm
573055106_10162090516316089_8335403949745336864_n.jpg
572771525_10162090513201089_5325219296431879150_n.jpg
572019478_10162090515766089_486758794391682012_n.jpg
572524122_10162090516751089_6408646128647892621_n.jpg

Với triển lãm “Lụa là” lần này, cả Bùi Tiến Tuấn và Quách Thái Công cùng mở ra một cách kể chuyện mới bằng ánh sáng và cảm xúc - nơi nghệ thuật không còn đứng yên trên tường, mà trở thành phần sống động của không gian và tâm hồn.

THIÊN BÌNH

