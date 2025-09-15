8 tháng đầu năm 2025 EVNSPC đóng điện 78 công trình 110kV

Với những giải pháp đồng bộ và quyết liệt, 8 tháng đầu năm 2025, EVNSPC đã đóng điện hoàn thành 78 công trình lưới điện 110kV, tăng 4,3 lần so với cùng kỳ năm 2024; khởi công 42 công trình lưới điện 110kV, tăng 1,68 lần so với cùng kỳ 2024. Tổng giá trị giải ngân đầu tư thuần đạt gần 9.700 tỷ đồng, bằng 66,3% kế hoạch năm. Trong công tác chuẩn bị đầu tư, EVNSPC cũng đã hoàn thành và nộp 129 hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư đến các cơ quan chức năng, có 89 hồ sơ hồ sơ đã được phê duyệt.

Tổng giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Tổng kết công tác đầu tư xây dựng 8 tháng đầu năm 2025

Luôn hoàn thành tiến độ thi công…

Để có được những kết quả đáng khích lệ này, ngay từ đầu năm, lãnh đạo EVNSPC đã quyết liệt trong chỉ đạo điều hành công tác đầu tư xây dựng, đặc biệt là tiến độ thi công tại công trường các dự án. Trong đó, phân công Hội đồng thành viên, Ban điều hành phụ trách từng khu vực và trực tiếp kiểm tra tại công trường để chỉ đạo kịp thời, giải quyết các vướng mắc khó khăn. Hàng tháng, lãnh đạo EVNSPC họp kiểm điểm tiến độ tình hình thực hiện trong tháng, từ đó ban hành chi tiết tiến độ theo kế hoạch ngày cho các tháng tiếp theo. EVNSPC cũng tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân liên quan có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện công trình.

Năm 2025, EVNSPC sẽ đóng điện 122 công trình lưới điện 110kV; trong đó riêng tháng 9-2025, đã đóng điện hoàn thành 14 công trình. Khối lượng công trình khởi công, đóng điện là rất lớn, trong khi công tác đầu tư xây dựng của EVNSPC vẫn phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; một số nhà thầu năng lực tài chính yếu dẫn đến việc không có chi phí để mua sắm vật tư xây lắp, huy động nhân lực; số lượng và năng lực nhà thầu cung cấp vật tư trên địa bàn phía Nam có hạn, nguồn nhân lực thi công có tay nghề cao không nhiều dẫn đến khi nhiều công trình triển khai thi công đồng thời sẽ không đảm bảo tiến độ cung cấp vật tư, cũng như nhân lực thi công làm ảnh hưởng đến tiến độ công trình.

Phó Tổng giám đốc EVNSPC Đào Hoà Bình khen thưởng các tập thể có thành tích hoàn thành đóng điện các công trình đầu tư xây dựng tháng 7 và tháng 8-2025

Để hoàn thành toàn diện công tác đầu tư xây dựng từ nay đến cuối năm, lãnh đạo EVNSPC tiếp tục quyết liệt trong điều hành công tác đầu tư xây dựng, các thành viên Hội đồng thành viên, Ban điều hành trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra tại công trường; duy trì chế độ báo cáo định kỳ hàng ngày để phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Tổng công ty; tiếp tục tổ chức các phiên họp rà soát tiến độ dự án định kỳ và đột xuất với các nhà thầu thi công; tăng cường tổ chức kiểm tra hiện trường để kiểm soát, đánh giá chất lượng và tiến độ so kế hoạch tiến độ được duyệt; kiểm tra việc bố trí nguồn lực của nhà thầu; công tác thanh quyết toán được triển khai kịp thời nhằm tạo điều kiện cho nhà thầu có đủ tài chính để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Với tinh thần quyết tâm, chủ động và tích cực…

Song song đó, các công ty điện lực tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp lãnh đạo, địa phương trong việc tuyên truyền, vận động người dân về hiệu quả, lợi ích của dự án, thực hiện các quyết định của địa phương về bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ dự án.

Tại cuộc họp về công đầu tư xây dựng 8 tháng đầu năm vừa tổ chức mới đây, Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang đề nghị các Ban Quản lý dự án, các Ban chuyên môn và các công ty điện lực tiếp tục nỗ lực, triển khai quyết liệt công tác đầu tư xây dựng trong 4 tháng cuối năm với tinh thần quyết tâm, chủ động và tích cực.

Tổng giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức khen thưởng Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam (thuộc Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia) có thành tích góp phần trong công tác đóng điện các công trình đầu tư xây dựng tháng 7 và 8-2025 của EVNSPC

Lãnh đạo EVNSPC đề nghị các đơn vị đặc biệt tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, công tác chuẩn bị đầu tư, thanh quyết toán các công trình; theo dõi sát sao tiến độ các dự án, để kịp thời có sự tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; các Ban chuyên môn, các đơn vị liên quan cần chủ động xây dựng danh mục đầu tư xây dựng năm 2026…

Tổng Giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức đề nghị các Ban quản lý dự án tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở các nhà thầu bố trí đủ lực lượng thi công để thực hiện đúng cam kết về tiến độ; tăng cường kiểm tra công trường để đốc công, kiểm soát tuân thủ về lực lượng thi công của nhà thầu; đẩy mạnh công tác giải ngân và thanh toán; tổ chức nghiệm thu dứt điểm, hoàn công từng hạng mục, từng gói thầu ngay khi vừa hoàn thành để thuận lợi và đảm bảo tiến độ kế hoạch quyết toán…

ĐÌNH HOÀNG