Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ: Nỗ lực sản xuất điện các tháng cuối năm 2025

Vừa qua, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ tổ chức họp sơ kết công tác sản xuất điện 8 tháng đầu năm 2025 với sự tham dự và chỉ đạo của ông Trần Đình Ân - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ; cùng dự còn có Ban Giám đốc Công ty, đại diện các phòng, phân xưởng và cán bộ, công nhân viên Công ty.

Luôn sẵn sàng đáp ứng tốt phương thức huy động…

Trong 8 tháng đầu năm 2025, mặc dù gặp khó khăn trong công tác sản xuất điện (các tổ máy thường xuyên ngừng dự phòng, vận hành mức tải thấp, khởi động/ngừng máy trong ngày…), nên sản lượng điện phát thực tế của các nhà máy điện Phú Mỹ không cao. Toàn thể CBCNV đã cùng nỗ lực, phối hợp tốt để đảm bảo các tổ máy luôn sẵn sàng đáp ứng tốt phương thức huy động, sẵn sàng khởi động, vận hành an toàn, ổn định và đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

Sản lượng điện sản xuất 8 tháng đầu năm 2025 là 5,224 tỷ kWh, đạt 54,56% kế hoạch năm, trong đó sản lượng điện vận hành khí LNG là 245,14 triệu kWh. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đều đạt so với kế hoạch giao như tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng, suất sự cố, hệ số đáp ứng. Hệ số khả dụng các tổ máy 8 tháng đầu năm 2025 là 99,04% sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của NSMO (Công ty Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia).

Công ty thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa, sửa chữa thường xuyên đảm bảo kịp thời, hiệu quả, chất lượng; thực hiện 2 công trình sửa chữa lớn (đại tu tổ máy GT13, trung tu tổ máy ST14) và 5/9 công trình khác theo kế hoạch năm 2025 an toàn, đạt tiến độ và chất lượng.

Ngoài ra, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ cũng luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh quốc phòng, an toàn lao động, thực hiện tốt phòng cháy chữa cháy, tổ chức diễn tập định kỳ hằng quý cho cán bộ công nhân viên.

Phát huy tinh thần chủ động – sáng tạo – đổi mới

Trong 4 tháng cuối năm 2025, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đặt mục tiêu sản xuất 2,285 tỷ kWh, tập trung vào các giải pháp: đảm bảo tổ máy khả dụng cao, tăng cường kiểm tra và xử lý kịp thời bất thường thiết bị, giảm suất hao nhiệt và nâng cao độ tin cậy. Công ty theo dõi chặt chẽ thị trường điện, xây dựng phương án chào giá hiệu quả trong bối cảnh giá khí tăng; chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, tăng cường kiểm tra, đánh giá thông số, tình trạng thiết bị, kịp thời phát hiện và khắc phục các bất thường, ngăn ngừa sự cố để giảm tối đa thời gian dừng máy; đẩy mạnh ứng dụng AI, Big Data trong quản lý kỹ thuật và vận hành nhà máy.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Trần Đình Ân - Phó Tổng Giám đốc Công ty Phát điện 3, đã biểu dương và ghi nhận nỗ lực của các phòng, phân xưởng trong Công ty. Trong 8 tháng đầu năm 2025, Công ty đã đạt được một số kết quả khả quan. Tuy nhiên, các cán bộ, người lao động cần giữ vững tinh thần và phấn đấu hơn nữa trong các tháng cuối năm, tiếp tục phát huy tinh thần chủ động – sáng tạo – đổi mới, nỗ lực hoàn thành và phấn đấu vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, góp phần bảo đảm an toàn, ổn định cho hệ thống điện Quốc gia.

