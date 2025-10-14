Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-TPHCM tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo ngành Công nghệ sinh học cho NCS. LÊ HỒNG LINH với đề tài: "Nghiên cứu chế tạo, thử nghiệm chế phẩm sinh học dùng công nghệ bề mặt tế bào nấm men Saccharomyces cerevisiae để phòng ngừa bệnh do virus đốm trắng WSSV (White Spot Syndrome virus) trên tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)", vào lúc 14g15, ngày 21/10/2025, tại phòng F102, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-TPHCM, số 227 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh

Kính mời các Ông (Bà) quan tâm đến dự.