Trên cơ sở chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 2 tại văn bản số 4880/KV2-GS1 ngày 29/09/2025 về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh BIDV Bình Thạnh (Trên cơ sở Quyết định số 8341/QĐ-BIDV ngày 07/10/2025 của BIDV về việc thay đổi địa chỉ đặt trụ sở Chi nhánh BIDV Bình Thạnh), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Thạnh thông báo như sau:

1. Tên chi nhánh: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Thạnh.

2. Địa điểm đặt trụ sở chi nhánh thay đổi:

- Địa điểm hiện tại: Tòa nhà số 11, đường Hoàng Hoa Thám, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa điểm mới: Tầng 1, Tầng 3, Tầng 4, một phần Tầng 5 số 14-16 Phan Đăng Lưu, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Điện thoại: 028 7300 9136

4. Thời điểm có hiệu lực: Từ ngày 17/11/2025

Trân trọng thông báo.