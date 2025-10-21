Thông tin kinh tế

Tự giới thiệu

Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO TÌM CHỦ SỞ HỮU

Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh thông báo để tìm và trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp đối với 01 (một) xe hai bánh gắn máy biển số (giả): 92H3-4908; số khung: VTTDCH033TT-018782; số máy: VTTJL1P52FMH-018782; nhãn hiệu: Trung Quốc; loại xe: 02 bánh.
Ai là chủ sở hữu hợp pháp đề nghị liên hệ Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ: 372A Nguyễn Văn Lượng, phường An Hội Đông, thành phố Hồ Chí Minh để được giải quyết. Nếu quá 6 (sáu) tháng tính từ ngày thông báo trên báo vẫn không có chủ sở hữu hợp pháp đến xin nhận lại xe thì Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh sẽ tịch thu xe sung quỹ Nhà nước theo quy định.

Từ khóa

An Hội Đông Sung quỹ Nguyễn Văn Lượng Xe hai bánh Gắn máy Thi hành án Chủ sở hữu Loại xe Hợp pháp Dân sự

