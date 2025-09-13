Mời đặt mua Báo Sài Gòn Giải Phóng quý 4/2025

Thông tin kinh tế

Báo Sài Gòn Giải Phóng chân thành cảm ơn quý bạn đọc đã chọn đọc và đặt mua báo dài hạn trong thời gian qua. Thời hạn giao báo quý 3/2025 kết thúc vào ngày 30-9-2025, chúng tôi trân trọng kính mời quý bạn đọc tiếp tục đặt mua báo dài hạn quý 4/2025 với nhiều chính sách ưu đãi.

MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Tại TPHCM: 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM. ĐT: (028)22111269 - 38334185 - 0986450450. Vào đường link: https://www.sggp.org.vn/dat-bao.html hoặc quét mã QR để đặt mua báo dài hạn.

Tại Hà Nội: 58-60 Lê Văn Hưu, phường Cửa Nam, TP Hà Nội. ĐT: (024) 39433933

Tại Đà Nẵng: 161 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng. ĐT: (0236) 3826934

Tại Đà Lạt: 5 Lê Hồng Phong, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. ĐT: (0263) 3531279

Tại Cần Thơ: 79 Quang Trung, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ. ĐT: (0292) 3821136

Tại Đồng Nai: C2 Phan Chu Trinh, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai. ĐT: (0251) 3847133

Hệ thống bưu điện: liên hệ bưu điện, bưu cục các tỉnh/thành phố trong cả nước. Hoặc điện thoại: 1900545481; (024) 38254119.

