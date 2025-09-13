Mời đặt mua Báo Sài Gòn Giải Phóng quý 4/2025

MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
Tại TPHCM: 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM. ĐT: (028)22111269 - 38334185 - 0986450450. Vào đường link: https://www.sggp.org.vn/dat-bao.html hoặc quét mã QR để đặt mua báo dài hạn.
Tại Hà Nội: 58-60 Lê Văn Hưu, phường Cửa Nam, TP Hà Nội. ĐT: (024) 39433933
Tại Đà Nẵng: 161 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng. ĐT: (0236) 3826934
Tại Đà Lạt: 5 Lê Hồng Phong, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. ĐT: (0263) 3531279
Tại Cần Thơ: 79 Quang Trung, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ. ĐT: (0292) 3821136
Tại Đồng Nai: C2 Phan Chu Trinh, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai. ĐT: (0251) 3847133
Hệ thống bưu điện: liên hệ bưu điện, bưu cục các tỉnh/thành phố trong cả nước. Hoặc điện thoại: 1900545481; (024) 38254119.