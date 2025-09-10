THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH IN BỘ LỊCH NĂM 2026

Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TP. Hồ Chí Minh (Saigon Petro Co., Ltd.) tổ chức mời chào giá cạnh tranh in Bộ lịch độc quyền của công ty năm 2026 (gồm lịch treo tường 7 tờ, sổ tay, thiệp tết).

Kính mời các đơn vị có đủ điều kiện, năng lực thực hiện việc in ấn lịch, đến địa chỉ Văn phòng Công ty: số 27 Nguyễn Thông, phường Xuân Hòa, TPHCM, điện thoại: 028.39.307.307 gặp Chị Chi hoặc Anh Dương để nhận hồ sơ chi tiết.

Các đơn vị tham gia chào giá vui lòng cung cấp (bản sao) giấy phép thành lập doanh nghiệp, giấy phép đăng ký kinh doanh; hồ sơ liên quan chứng minh năng lực và uy tín của đơn vị mình.

Thời gian nhận & nộp hồ sơ chào giá kể từ ngày đăng thông báo này cho đến: 14 giờ 00 ngày 26/9/2025.