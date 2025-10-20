Ngày 17-10-2025, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương đã tổ chức Diễn đàn “Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả: Thành quả và mục tiêu trong kỷ nguyên vươn mình”. Đây là sự kiện do Bộ Công thương giao Báo Công thương và Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công phối hợp tổ chức, nhằm phổ biến thông tin mới về Luật Sử dụng Năng lượng tiết kiệm, hiệu quả vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XIV tại khu vực phía Nam và cả nước nói chung.

Toàn cảnh Diễn đàn Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Sự kiện là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, chủ động của Bộ Công Thương trong việc triển khai Luật, góp phần cùng Chính phủ hiện thực hoá mục tiêu xây dựng nền kinh tế năng lượng hiệu quả, bền vững và phát thải thấp.

Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm

Trong bối cảnh toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình phát triển xanh và bền vững, Việt Nam không đứng ngoài xu hướng đó. Với cam kết mạnh mẽ tại COP26 và định hướng chiến lược từ Nghị quyết 55-NQ/TW của Bộ Chính trị, vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (SDNLTK&HQ) đang trở thành một trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Với vai trò là cơ quan đầu mối về năng lượng, Bộ Công Thương đã tiên phong trong triển khai Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả từ năm 2010 đến nay. Trong 15 năm qua, Bộ đã chủ động, phối hợp hoàn thiện khung khổ pháp lý (2 nghị định 16 thông tư, 2 quy chuẩn kỹ thuật và hơn 50 bộ tiêu chuẩn) cũng như xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch hành động nhằm thực thi Luật và chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả với các nội dung khá đa dạng bao trùm từ các tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng; hỗ trợ doanh nghiệp cải tiến công nghệ; tổ chức kiểm toán năng lượng; truyền thông, giáo dục và nâng cao nhận thức xã hội về tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng chủ động hỗ trợ các ngành tiêu thụ nhiều năng lượng như xi măng, thép, dệt may, chế biến thực phẩm cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng. Đồng thời, phát triển thị trường thiết bị hiệu suất cao, thúc đẩy dán nhãn năng lượng rộng rãi cho hàng chục dòng sản phẩm.

Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tiết kiệm điện

Nhờ đẩy mạnh các chương trình truyền thông – tuyên truyền, như “Giờ Trái đất”, “Gia đình tiết kiệm điện” hay chiến dịch “Dán nhãn năng lượng cho thiết bị và phương tiện tiêu thụ năng lượng”, đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tiết kiệm điện tới hàng triệu người dân. Hơn 9.500 hộ dân lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái, 1.200 doanh nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng, và trên 5.000 kiểm toán viên cùng người quản lý năng lượng được đào tạo, cấp chứng chỉ.

Phát biểu khai mạc tại Diễn đàn, Bà Đỗ Thị Minh Trâm– Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công thương) nhấn mạnh: Năng lượng là huyết mạch của nền kinh tế quốc dân. Trong bối cảnh thế giới và Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng xanh, việc phát triển năng lượng mới, sạch và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả chính là trụ cột quan trọng để đảm bảo an ninh năng lượng và giảm phát thải.

Bà Đỗ Thị Minh Trâm – Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công thương) - phát biểu tại diễn đàn

Việt Nam đã có gần 15 năm thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng cũng bộc lộ những hạn chế nhất định. Việc sửa đổi Luật lần này không chỉ là yêu cầu pháp lý, mà là động lực mới cho giai đoạn phát triển xanh. Bộ Công Thương cũng mong muốn phổ biến rộng rãi các điểm mới của Luật Sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sửa đổi; Tiếp nhận ý kiến, kinh nghiệm từ chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng nhằm triển khai hiệu quả Luật trong thực tiễn; Tiếp tục lan tỏa nhận thức về tiết kiệm năng lượng như một giải pháp thiết yếu để đảm bảo an ninh năng lượng và thực hiện cam kết “Net Zero” vào năm 2050.

Ông Trần Đình Hoàng - Phó trưởng Ban Truyền thông EVNSPC - phát biểu tại hội nghị “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”

Theo đó vào buổi chiều cùng ngày Ban tổ chức đã tổ chức buổi tập huấn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tiếp theo BTC cũng tổ chức chương trình tham quan, tìm hiểu hoạt động của Trung tâm điều hành SCADA và Trung tâm Chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) rất hiện đại và phục vụ hiệu quả cho người dân.

Q.H