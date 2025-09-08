Nghiên cứu mới: Xe điện luôn phát thải ít hơn xe xăng, bất kể nguồn điện

Các nhà khoa học Đại học Michigan (U-M) vừa công bố nghiên cứu toàn diện nhất từ trước tới nay về phát thải khí nhà kính của ô tô, kết luận rằng xe điện chạy pin (BEV) có mức phát thải thấp nhất trong suốt vòng đời sử dụng, so với xe động cơ đốt trong (ICEV), xe lai (HEV) và xe lai sạc điện (PHEV) ở mọi hạt thuộc 48 bang lục địa của Mỹ.

Xe điện vượt trội về phát thải vòng đời

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Environmental Science & Technology phân tích phát thải từ lúc sản xuất đến khi thải bỏ xe, dựa trên 35 tổ hợp khác nhau giữa loại xe và hệ truyền động. Kết quả cho thấy, xe bán tải chạy xăng là nguồn phát thải lớn nhất với 486 gram CO2 tương đương mỗi dặm, trong khi xe sedan cỡ nhỏ chạy điện chỉ phát thải 81 gram mỗi dặm, tức chưa bằng 20%.

Nghiên cứu cũng cung cấp cái nhìn chi tiết hơn về chênh lệch mức độ giảm phát thải giữa các loại động cơ. Với xe bán tải, việc chuyển từ động cơ xăng sang xe điện có thể giảm tới 75%. Đáng chú ý, một chiếc bán tải chạy điện chở hơn 1,1 tấn hàng hóa vẫn chỉ thải chưa đến 30% so với một xe bán tải chạy xăng không chở gì.

Theo giáo sư Keoleian, việc lựa chọn loại xe phù hợp với nhu cầu là yếu tố quan trọng: “Nếu công việc của bạn cần mang theo đồ nghề, bạn có thể chọn bán tải chạy điện. Nhưng nếu chỉ đi làm hàng ngày tới cơ quan, tôi khuyến nghị bạn nên chọn sedan điện”.

“Điện khí hóa xe là chiến lược then chốt trong hành động khí hậu. Vận tải chiếm 28% lượng phát thải khí nhà kính và chúng ta cần giảm con số này để hạn chế các tác động trong tương lai như lũ lụt, cháy rừng hay hạn hán”, giáo sư Greg Keoleian, tác giả chính của nghiên cứu và giám đốc Trung tâm Hệ thống Bền vững của U-M, nhấn mạnh.

Điểm quan trọng mà nhóm nghiên cứu nhấn mạnh là lợi ích từ xe điện xuất hiện ở mọi phân khúc phương tiện và tại mọi khu vực được khảo sát. Trái với ý kiến của một số người phản đối cho rằng xe điện vẫn gây ô nhiễm nếu sạc từ nguồn điện hóa thạch, số liệu lại chứng minh điều ngược lại.

Theo phân tích, các nhà máy điện nhìn chung hiệu quả hơn nhiều so với từng chiếc xe tự đốt nhiên liệu. Một loạt xe điện sạc bằng nguồn điện từ nhà máy điện khí tự nhiên vẫn sạch hơn đáng kể so với cùng số lượng xe chạy xăng thải khí trực tiếp ra môi trường. Điều này dư sức bù lại lượng phát thải bổ sung từ quá trình sản xuất pin. Vì vậy, nghiên cứu cho thấy ở mọi quận tại phần lục địa của nước Mỹ, xe điện đều sạch hơn, dù mức độ khác nhau giữa các thị trường. Một phần nguyên nhân là sản xuất pin chiếm khoảng 48-56% tổng phát thải vòng đời của một chiếc xe điện, trong khi với xe xăng, tới 92% phát thải đến từ quá trình vận hành.

https://news.umich.edu/evs-reduce-climate-pollution-but-by-how-much-new-u-m-research-has-the-answer/

ĐỨC HOÀNG