Thông tin kinh tế

Tự giới thiệu

THÔNG BÁO

THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Trên cơ sở chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 2 tại văn bản số 4880/KV2-GS1 ngày 29/09/2025 về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh BIDV Bình Thạnh (Trên cơ sở Quyết định số 8341/QĐ-BIDV ngày 07/10/2025 của BIDV về việc thay đổi địa chỉ đặt trụ sở Chi nhánh BIDV Bình Thạnh), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Thạnh thông báo như sau:

1. Tên chi nhánh: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Thạnh.

2. Địa điểm đặt trụ sở chi nhánh thay đổi:

- Địa điểm hiện tại: Tòa nhà số 11, đường Hoàng Hoa Thám, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa điểm mới: Tầng 1, Tầng 3, Tầng 4, một phần Tầng 5 số 14-16 Phan Đăng Lưu, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Điện thoại: 028 7300 9136

4. Thời điểm có hiệu lực: Từ ngày 17/11/2025

Trân trọng thông báo.

Thay đổi địa chỉ Đường Hoàng Hoa Thám Phan Đăng Lưu Gia Định BIDV Bình Thạnh Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chấp thuận Trụ sở

