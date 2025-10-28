Acecook Việt Nam: mỗi gói mì ra đời là một “sản phẩm bền vững”

Mỗi sản phẩm Acecook Việt Nam ra đời không chỉ được đảm bảo chất lượng cao nhất mà còn thể hiện rõ cam kết tạo ra những giá trị bền vững, khẳng định trách nhiệm của thương hiệu trong từng sản phẩm.

Mì Dalago - Sản phẩm mới của Acecook mang nguyên liệu rau củ vào sợi mì

Với sứ mệnh “Cống hiến cho xã hội thông qua con đường ẩm thực”, Acecook Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò của một doanh nghiệp định hướng phát triển bền vững trong suốt 30 năm qua. Từ một thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực thực phẩm ăn liền tại Việt Nam, Acecook không chỉ chú trọng đổi mới công nghệ mà còn kiên định xây dựng những “sản phẩm bền vững”, đảm bảo quy trình khép kín từ nhà máy tới tay người tiêu dùng.

Mỗi gói mì Acecook Việt Nam ra đời không chỉ đáp ứng nhu cầu “ăn nhanh, no bụng” mà còn phản ánh “cấu trúc đa tầng trách nhiệm” của nhà sản xuất, đảm bảo dung hòa giữa sự tiện lợi, giá trị dinh dưỡng, bản sắc ẩm thực Việt và những chuẩn mực quốc tế khắt khe.

Trách nhiệm với người tiêu dùng

Xu hướng ăn uống lành mạnh đang lên ngôi tại Việt Nam. Nắm bắt nhu cầu này, doanh nghiệp không ngừng nâng cao giá trị sản phẩm bằng cách bổ sung vitamin và khoáng chất. Các sản phẩm của Acecook Việt Nam không chỉ mang lại sự tiện lợi và cảm xúc tích cực cho người dùng mà còn giúp họ duy trì chế độ ăn uống cân đối, lành mạnh trong mọi bối cảnh.

Để cụ thể hóa cam kết đó, công ty đã và đang phát triển những sản phẩm tiên phong, đáp ứng nhu cầu đa dạng về dinh dưỡng và lối sống, góp phần giúp người tiêu dùng duy trì một lối sống bền vững và lành mạnh.

Gần đây nhất, Acecook Việt Nam ra mắt mì Dalago với sợi mì từ rau củ tươi sạch, không sử dụng chất tạo màu tổng hợp. Trước đó, hãng đã bổ sung các dưỡng chất thiết yếu vào các sản phẩm quen thuộc như mì Hảo Hảo (bổ sung canxi), miến Phú Hương (giảm calo, bổ sung vitamin B12), cháo Ohayo (bổ sung chất xơ) và mì ly Doraemon (bổ sung canxi cho trẻ em).

Trách nhiệm với “cội nguồn”

Để sản phẩm Acecook Việt Nam có mặt tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, không thể thiếu sự ủng hộ của người tiêu dùng trong nước ngay từ những ngày đầu. Từ nền tảng đó, doanh nghiệp luôn nỗ lực tôn vinh nông sản địa phương và gìn giữ văn hoá ẩm thực truyền thống. Các dòng sản phẩm sợi gạo ăn liền (phở, bún, hủ tiếu…) là minh chứng rõ nét cho sự kết hợp giữa công nghệ Nhật Bản và tinh hoa ẩm thực Việt, đồng thời khẳng định vị thế của ẩm thực Việt trên bản đồ thế giới.

Acecook Việt Nam và sản phẩm mì Hảo Hảo đạt chứng nhận từ Worldpanel by Numerator

Acecook Việt Nam ưu tiên sử dụng nông sản nội địa nhằm giảm tải chuỗi cung ứng, nâng cao giá trị bền vững cho nông nghiệp Việt. Đồng thời, công ty còn góp phần đưa ẩm thực Việt vươn xa, với các sản phẩm mang trọn hương vị sợi gạo truyền thống dưới nhiều hình thức như phở, bún, hủ tiếu… Đặc biệt, sản phẩm xuất khẩu được gắn nhãn Informed Gluten-Free (Chứng nhận sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt về hàm lượng gluten) hay V-Label Vegan (Chứng nhận sản phẩm không chứa thành phần có nguồn gốc động vật và không thử nghiệm trên động vật)… đáp ứng nhu cầu đa dạng, giúp người tiêu dùng toàn cầu an tâm lựa chọn.

Trách nhiệm với những tiêu chuẩn “toàn cầu”

An toàn vệ sinh thực phẩm luôn là ưu tiên hàng đầu của Acecook Việt Nam. Từ năm 2015, công ty đã đầu tư phòng thí nghiệm hiện đại đạt chuẩn quốc tế ISO 17025:2017 được Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận. Với hệ thống máy móc tiên tiến, phòng thí nghiệm liên tục mở rộng phạm vi kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, từ thuốc trừ sâu, chất gây dị ứng đến GMO. Năm 2018, Acecook Việt Nam tiếp tục phát triển phòng thử nghiệm sắc ký chuyên sâu, cho phép phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và độc tố vi nấm ở mức chính xác cao.

Song song đó, công ty duy trì và tái chứng nhận hàng loạt chuẩn quốc tế uy tín như ISO 22000:2018, BRC, IFS Food và HACCP. Những chứng nhận này là minh chứng rõ ràng cho cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp trong việc đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối cho từng sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Phòng thí nghiệm của Acecook Việt Nam được vận hành bởi đội ngũ các nhân viên giàu chuyên môn

Trách nhiệm với môi trường và xã hội

Bên cạnh đáp ứng các tiêu chuẩn vì sức khỏe, Acecook Việt Nam còn chú trọng trách nhiệm với môi trường. Từ tháng 7-2024, gần 90% sản lượng mì ly, tô đã chuyển sang bao bì giấy, giúp giảm khoảng 1.900 tấn nhựa/năm. Cùng năm, công ty đã hợp tác với Công ty TNHH Giấy Kraft Vina, tái chế 7.000 – 8.000 tấn bao bì giấy theo trách nhiệm tái chế EPR. Ngoài ra, 1.500 tấn phụ phẩm sản xuất mỗi năm được tái sử dụng làm thức ăn chăn nuôi, hình thành vòng tuần hoàn bền vững, vừa giảm áp lực môi trường vừa tối ưu hiệu quả vận hành.

Doanh nghiệp còn đang dần tiến hành thay thế nĩa nhựa bằng nhựa sinh học có 40% đến dưới 60% hàm lượng carbon sinh học trên một số sản phẩm mì ly, tô, nĩa đã đạt chứng nhận OK Biobased 2* của tổ chức TUV Austria (Châu Âu). Đây là bước tiến quan trọng, mang ý nghĩa lớn trong việc giảm nhựa dùng một lần, khẳng định tinh thần “Tiêu dùng xanh – Cùng sống lành” mà doanh nghiệp lan tỏa.

Sau gần ba thập kỷ đồng hành, Acecook Việt Nam đã biến phát triển bền vững từ một xu hướng thành triết lý trong từ sản phẩm cốt lõi. Chiến lược “Cook Happiness Through Innovation” (Đổi mới nâng tầm hạnh phúc) chính là kim chỉ nam, khẳng định rằng đổi mới không chỉ phục vụ tăng trưởng, mà còn là lời cam kết mang đến hạnh phúc lâu dài cho cộng đồng – thông qua những sản phẩm ngày càng tốt hơn về chất lượng và mang tính bền vững.

THANH BÌNH