Lenovo mở rộng hệ sinh thái tablet AI với bộ đôi Idea Tab Matte Edition

Lenovo Idea Tab Plus Matte Edition kết hợp màn hình matte chống chói cao cấp, AI giúp tăng cường năng suất, giải trí sống động và tính di động linh hoạt trong một thiết bị thời trang dành cho cuộc sống luôn dịch chuyển.

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 được thiết kế như một thiết bị học tập

Với trọng lượng chỉ khoảng 530g và độ mỏng 6,29mm, có thể dễ dàng bỏ máy vào balo hoặc túi xách, chiếc tablet này như một người bạn đồng hành lý tưởng trong giờ học trên lớp hay tự học, khi di chuyển hoặc lúc thư giãn.

Máy sở hữu màn hình matte 12.1”, độ phân giải 2.5K cho hình ảnh sống động với dải màu DCI-P3 96% và độ sáng lên đến 800 nits, đảm bảo trải nghiệm thoải mái cả trong nhà lẫn ngoài trời. Bề mặt chống chói của Matte Edition tạo cảm giác như giấy, giảm phản chiếu và hạn chế mỏi mắt, giúp người dùng tập trung hơn khi đọc, viết hoặc xem tài liệu trong thời gian dài.

Chiếc tablet này cũng hỗ trợ người dùng xử lý công việc hiệu quả hơn nhờ các tính năng thông minh được thiết kế để đơn giản hóa tác vụ hằng ngày. Lenovo AI Notes giúp tổ chức và tinh chỉnh ghi chú, tóm tắt nội dung và hỗ trợ viết mạch lạc hơn, trong khi Google Gemini đóng vai trò như trợ lý AI dựa trên đám mây cho học tập và năng suất.

Với Smart Connect, người dùng có thể chuyển file, ảnh và tài liệu giữa tablet, PC Lenovo và điện thoại Motorola một cách liền mạch, không cần dây cáp hay lo giới hạn dung lượng. Khi kết hợp với bút Lenovo Tab Pen, Tab Pen Plus hoặc bàn phím, Idea Tab Plus trở thành công cụ linh hoạt cho ghi chú, sáng tạo nội dung và đa nhiệm.

Lenovo Idea Tab Plus Matte Edition phù hợp với học sinh và sinh viên

Sức mạnh của thiết bị đến từ bộ xử lý MediaTek Dimensity 6400 tám nhân, cùng bốn loa tinh chỉnh bởi Dolby Atmos mang đến âm thanh sống động cho buổi học trực tuyến, phim ảnh hoặc âm nhạc. Máy chạy hệ điều hành Android 15, hỗ trợ hai bản cập nhật trong tương lai và bốn năm cập nhật bảo mật, đảm bảo thiết bị luôn an toàn và được cập nhật mới. Viên pin 10.200mAh đảm bảo thời lượng xem video lên đến 13 giờ, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu học tập, làm việc và giải trí trong ngày. Idea Tab Plus Matte Edition có màu Luna Grey, với lớp hoàn thiện matte độc quyền mang đến vẻ ngoài tinh tế và khác biệt.

Còn Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 Matte Edition được thiết kế như một thiết bị học tập cao cấp dành cho sinh viên cần những công cụ hỗ trợ hiệu quả, ứng dụng AI. Được trang bị Snapdragon 8s Gen 4 Mobile Platform kết hợp giải pháp AI của Lenovo, máy tối ưu hóa quá trình học với các tính năng như Smarter Reader và Lenovo AI Notes để tóm tắt nhanh nội dung, sắp xếp điểm chính, ghi lại bài giảng theo thời gian thực. Trên bàn phím 2 in 1, phím Smart Key chuyên dụng để kích hoạt Lenovo Smart AI Input, giúp tạo văn bản hoặc dịch nội dung tức thì.

Thiết bị này kết hợp quy trình học tập thông minh với màn hình matte 13” 3.5K PureSight Pro hỗ trợ Dolby Vision, cùng bốn loa JBL tinh chỉnh bởi Dolby Atmos, mang đến hình ảnh sống động và âm thanh cuốn hút. Với độ mỏng chỉ 6,20mm, trọng lượng dưới 600g, pin 10.200mAh cho thời lượng sử dụng cả ngày và sạc nhanh 45W, Idea Tab Pro Gen 2 mang đến trải nghiệm thoải mái và hiệu quả trong học tập, sử dụng dễ dàng ở bất cứ đâu.

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 Matte Edition và Idea Tab Plus Matte Edition hiện đã có mặt tại Việt Nam với mức giá lần lượt là 15.990.000 đồng và 9.890.000 đồng. Cả hai mẫu máy đều kèm bảo hành 2 năm theo hình thức carry in, mang đến sự an tâm và hỗ trợ tốt hơn cho người dùng.

KIM THANH