Thế hệ camera 360° Insta360 X6 được mở bán chính hãng tại Việt Nam

Insta360 Việt Nam vừa ra mắt Insta360 X6, thế hệ mới nhất của dòng camera 360° X tại TPHCM, là sản phẩm có khả năng quay video 360°, quay góc rộng bằng chế độ ống kính đơn và theo dõi chủ thể để xuất video trực tiếp từ camera...

Insta360 X6 là thế hệ camera 360° dành cho giới trẻ hiện nay

Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất trên Insta360 X6 là khả năng quay video 360° ở độ phân giải 8K với tốc độ 50 khung hình mỗi giây. Sự kết hợp giữa độ phân giải cao và tốc độ khung hình lớn giúp X6 đồng thời duy trì độ chi tiết của hình ảnh và tái hiện chuyển động mượt mà hơn, đặc biệt trong những bối cảnh có chuyển động nhanh như lái mô tô, đạp xe, thể thao, du lịch hay ghi hình sự kiện.

Đối với những thước phim 360°, độ phân giải cao không chỉ quyết định chất lượng của toàn bộ khung cảnh mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh sau khi người dùng lựa chọn lại góc quay. Tốc độ 50 khung hình mỗi giây giúp chuyển động được tái hiện liền mạch hơn, đồng thời duy trì độ chi tiết tốt hơn trong những cảnh quay có chuyển động nhanh. Khả năng này giúp linh hoạt hơn để xử lý chuyển động chậm trong quá trình hậu kỳ.

Insta360 X6 được trang bị hai cảm biến vuông 1/1.1 inch đồng phát triển cùng Sony, mang lại khả năng ghi hình 360° tương đương hệ thống cảm biến 1 inch. So với X5, diện tích cảm biến tăng 33%, giúp thiết bị thu nhận nhiều ánh sáng và dữ liệu hình ảnh hơn trong mỗi khung hình. Ở chế độ quay 8K, kích thước điểm ảnh hiệu dụng đạt 2,44 μm, tăng 100%, kết hợp với dải tương phản động lên đến 13,5 stop và khả năng thu sáng được cải thiện tới 300%.

Bên cạnh hệ thống cảm biến kép, X6 còn được trang bị nền tảng ba chip AI, gồm CPU 8 nhân tiến trình 4nm, xung nhịp tối đa 3,3 GHz và hai chip xử lý hình ảnh chuyên dụng. Hệ thống này phối hợp xử lý dữ liệu từ hai cảm biến, hỗ trợ giảm nhiễu, tối ưu màu sắc, kiểm soát phơi sáng, ghép hình ảnh 360° và ổn định khung hình theo thời gian thực.

Insta360 X6 tiếp tục được trang bị công nghệ chống rung FlowState và khóa đường chân trời 360°, giúp duy trì khung hình ổn định ngay cả khi người dùng chạy bộ, đạp xe, lái mô tô hoặc gắn camera trên phương tiện đang di chuyển. Trong khi FlowState giảm rung lắc và làm mượt chuyển động, khóa đường chân trời 360° giữ bố cục luôn cân bằng dù camera nghiêng, xoay hay đổi hướng liên tục. Sự kết hợp này giúp tạo ra những thước phim liền mạch, đặc biệt trong các hoạt động thể thao, hoạt động ngoài trời và những bối cảnh có cường độ chuyển động cao.

Insta360 X6 được trang bị Pin Xtreme dung lượng 2.600 mAh, cho phép quay video 360° 8K30fps liên tục lên đến 140 phút trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn. Công nghệ sạc nhanh giúp thiết bị nạp từ 0% lên 80% chỉ trong khoảng 25 phút, rút ngắn thời gian chờ và giúp người dùng nhanh chóng tiếp tục hành trình ghi hình.

Insta360 X6 đã chính thức mở bán tại Việt Nam với ba bộ sản phẩm và mức giá bán lẻ như sau: Bộ Camera Insta360 X6 Standard Bundle: 18.490.000 đồng. Bộ Camera Insta360 X6 Essentials Bundle: 20.490.000 đồng, bộ Camera Insta360 X6 Motorcycle Bundle: 23.090.000 đồng. Cả ba bộ sản phẩm đều được cung cấp với hai lựa chọn màu sắc gồm Midnight Black (đen) và Arctic White (trắng).

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